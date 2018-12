„Wir sind auf den letzten Metern vor dem Ziel.“ Und: „Jetzt geht’s darum, dass gleich viel drinnen bleibt.“ Das Ziel: Europas nächstes Budget. Der Topf: Europas Regionalförderung. Das Wir: Europas Regionen. Genauer: Niederösterreich mit Europas Regionen.

„Wir brauchen Einigkeit mehr denn je. Wenn wir nicht zusammenhalten, werden wir verlieren!“Johanna Mikl-Leitner über ihre Regionalinitiative in Brüssel

Denn was Niederösterreichs Landeshauptfrau da vergangenen Mittwoch im Foyer vor einem der vielen Sitzungssäle hinter der hochhaushohen Glaskuppel an der Brüsseler Rue Wiertz bekräftigte, kommt aus St. Pölten.

Dort hat man im September vor zwei Jahren das erste Positionspapier verfasst. Und dort hat man die Initiative gegründet, die nach Erwin Prölls erstem Schulterschluss mit Europas Regionen etwa in der St. Pöltner Erklärung von 2011 jetzt wieder für ihr Geld kämpft.

„Regions4 Cohesion“, also kurz: „Regionen für Regionalpolitik“ heißt die. Und will vor allem eines: dass jede von Europas Regionen auch nach 2020 Fördergelder bekommt.

„Das braucht’s gerade bei uns“, ist Johanna Mikl-Leitner sicher. Es brauche aber auch eine Vereinfachung der Prozeduren für Förderanträge. Es brauche längere Laufzeiten, nicht nur fünf, sondern sieben Jahre, solange ein Finanzrahmen in Europa dauert. Und es brauche einen neuen Verteilungsschlüssel bei der Co-Finanzierung. „Damit sind wir noch nicht zufrieden“, hält EU-Landesrat Martin Eichtinger in Brüssel fest.

342 Regionen, Städte und Organisationen – das entspricht 83,2 Prozent der Bevölkerung der EU27 – stehen hinter Niederösterreichs Initiative. Darunter auch Europas Ausschuss der Regionen AdR (Präsident Karl-Heinz Lambertz: „Viele betrachten Kohäsionspolitik als veraltet. Wir wollen das Gegenteil beweisen. Für uns ist sie die wichtigste DNA der EU.“), die Regionen Hessen (EU-Staatssekretär Mark Weinmeister: „Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen brauchen eine konservative Art der Unterstützung.“), Flevoland (Regionalminister Michiel Rijsbergman: „Wir haben über 200 Jobs alleine durch die EU-Kohäsionspolitik geschaffen.“) oder Bratislava (Präsident Juraj Droba: „Manche von uns teilen dieselben Probleme. Und der Zeitpunkt für diese Konferenz ist wirklich entscheidend.“). Nicht dabei sind Großbritannien (durch den Brexit), die baltischen Staaten, Bulgarien, Teile von Rumänien, aber auch Süditalien, Sizilien oder Zypern.

Wobei: Dass Europas künftiges Budget, in dem die Briten nicht mehr dazuzahlen und in dem die 161,57 Millionen Euro, die Niederösterreich aktuell an Regionalfördermittel bekommt, nicht gekürzt werden sollen, noch vor der nächsten Europawahl im Mai 2019 beschlossen wird, „ist relativ unwahrscheinlich“, meint Martin Eichtinger. „Wir würden’s uns wünschen. Es könnte aber auch erst im Herbst 2020 so weit sein.“

Und Johanna Mikl-Leitner ergänzt: „Wir brauchen ein Budget. Je früher, umso lieber. Denn wenn Europa unser Dach ist, sind die Regionen unser Wohnzimmer. Und beide brauchen ein gemeinsames Haus.“