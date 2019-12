Aktuell machen die Mittel der GAP rund 38 Prozent des gesamten EU-Budgets aus. Aus diesem Topf werden zwei Säulen finanziert: Direktzahlungen und Zahlungen für ländliche Entwicklung. Insgesamt flossen im Vorjahr 270 Millionen Euro an Direktzahlungen nach Niederösterreich.

Für die ländliche Entwicklung, welche durch den Bund mitfinanziert wird, gab es 150 Millionen Euro von der EU. Bei in Kraft treten des EK-Budgetvorschlags würden insgesamt um 110 Millionen Euro weniger in die österreichische Landwirtschaft fließen. Bei den Direktzahlungen wären es rund vier Prozent weniger, mit rund 15 Prozent weniger Mittel für ländliche Entwicklung ist der Unterschied noch drastischer.

Diese Budget-Veränderungen alarmieren die heimischen Bauern. Vor allem die Mittel der ländlichen Entwicklung sind für den Fortbestand von Klein- und Mittelbetriebe entscheidend.

Rund 45 Prozent aller GAP-Mittel fließen in Österreich in die zweite Säule der GAP, in Deutschland sind es aufgrund größerer Betriebe nur rund 20 Prozent. Durch diese Zahlungen werden beispielsweise Förderungen für Innovation, Umwelt- und Tierschutz, Bio, Vermarktung und Entwicklung der Regionen aufgewandt.

Pernkopf: "Vorschlag ist inakzeptabel"

Bei einer Delegationsreise nach Brüssel wehrte sich der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nun gegen die Kürzung der Finanzzuschüsse für Bauern. „Dieser Budgetentwurf ist inakzeptabel“, so Pernkopf. „Wir müssen auf unsere klassischen Betriebe schauen und diese fördern.“

Ungefähr 20.000 Projekte seien in den letzten sieben Jahren für beispielsweise den Bau von Hofläden oder Ställen umgesetzt worden. Dies bringe nicht nur Verbesserungen für den Landwirt. Die gesamte Region erlebe dadurch einen wirtschaftlichen Aufschwung, da meist Handwerker aus Region für die Bauarbeiten beauftragt werden.

"Praxisnahe Lösungen mit mehr Hausverstand"

Betriebe in Niederösterreich seien zwar in vielen Belangen vorbildhaft, dennoch würden andere Regionen in Europa mit weniger Ambitionen wesentlich mehr Profit erwirtschaften. Daher fordert Pernkopf ein ausgewogeneres Europäisches Agrarprogramm, welche kleinstrukturierte Familienbetriebe berücksichtigt und entlastet.

Auch Handelsabkommen sind ihm ein Dorn im Auge: Klimazölle für importierte Lebensmittel würden in Umwelt- und Freihandels-Fragen mehr Fairness bringen. Außerdem müsse schärfer kontrolliert werden, ob importierte Lebensmittel den EU-Standards entsprechen. Noch besser wären dafür Vor-Ort-Kontrollen in den Drittstaaten. Auch in Bezug auf die neue Weide-Verordnung für Bio-Betriebe, die vielen heimischen Bio-Bauern ihre Lizenz kosten könnte fordert Pernkopf „praxisnahe Lösungen mit mehr Hausverstand“.

Rupprechter: "Verteilung ist momentan Kaffeesud lesen"

Wie das Budget im Endeffekt aufgeteilt wird ist laut dem Direktor der Gemeinsamen Agrarpolitik Andrä Rupprechter momentan noch „Kaffeesud lesen“, eine Entscheidung wird in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres unter dem Rats-Vorsitz Deutschlands erwartet.

Im Gespräch mit der Niederösterreich Delegation versicherte aber Budget-Kommissar Johannes Hahn eine „ausreichende Finanzierung um Projekte weiterführen zu können“.