Niederösterreich bekam bereits elf Milliarden Euro an Fördergeldern

Besprochen wurde einerseits, wie die bisherigen Fördermittel umgesetzt wurden, andererseits blickte man aber auch der kommenden Finanzperiode entgegen. Lob für den Einsatz der bisherigen Fördermittel gab es dabei von der Regionalkommissarin höchstpersönlich. „Die Kommissarin meinte, dass Niederösterreich ein Vorzeigebeispiel ist“, resümiert ÖVP-Landesrat Eichtinger optimistisch über das Treffen, bei dem Ferreira sogar eine Einladung nach Niederösterreich annahm.

Sie wolle sich persönlich von den Regionalförderprojekten des Landes informieren: „Über Geld zu sprechen ist für die Bürger nicht interessant, es kommt darauf an, was mit diesem Geld passiert und dass dies auch sichtbar wird“, so die Kommissarin.

Außerdem nutzte Eichtinger den Besuch in Brüssel für ein Gespräch mit Marc Angel, Mitglied des EU-Parlaments und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Hier war unter anderem der Europäische Sozialfond (ESF), aus dem Niederösterreich ebenfalls Förderungen bezieht, ein Thema.

„Ich habe Marc Angel gebeten, dass er sich hier intensiv dafür einsetzt, dass es zu einer raschen Genehmigung der ESF-Mittel kommt. Für uns ist das ganz entscheidend, da wir sehr viele Arbeitsmarktprojekte und Arbeitsmarktprogramme mit ESF-Mittel finanzieren“, so Eichtinger. Seit dem Beitritt Österreichs zur Union sind elf Milliarden Euro an Förderungen nach NÖ geflossen.