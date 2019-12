Um 62 Prozent weniger Hasen als im Jahr 2007 sind heute auf Niederösterreichs Feldern zu sehen. Fasane gibt es seither um 75 Prozent weniger, bei den Rebhühnern ist der Rückgang auf wenige tausend Tiere am drastischsten. Als „besorgniserregend“ bezeichnet Josef Pröll, der Präsident des niederösterreichischen Jagdverbandes, die Situation heimischen Niederwildes.

Im Oktober wurde deshalb bei einem Niederwild-Gipfel in Krems gemeinsam mit Experten ein Forderungskatalog entwickelt, welcher nun in Brüssel an österreichische Vertreter übergeben wurde.

photonews.at/Georges Schneider Ratsdirektor Andrä Rupprechter im Gespräch mit Landesjägermeister Josef Pröll im im EU Ratsgebäude.

Laut dem Jagdverband sei der Mensch zum größten Teil selbst der Grund für den Rückgang. Durch Verbauung würden die Tiere an Lebensraum verlieren, fälschliches Freizeitverhalten in der Natur und Entwicklungen in der Agrarpolitik seien für die geringen Niederwild-Bestände verantwortlich. Während der vergangenen 50 Jahre wurden die Arten-Bestände sukzessive weniger. Im Jahr 2007 wurden verpflichtenden Brachflächen in der Landwirtschaft abgeschafft, was, laut Jagdverband, zu einem Verlust an Lebensraum und Nahrung der Wildtiere geführt habe.

Um dem Arten-Verlust entgegenzuwirken, möchte die Jägerschaft im landwirtschaftlichen Bereich ansetzen. „Die Landwirtschaft ist der Hauptgestalter des Lebensraums, daher müssen gemeinsam Antworten gefunden werden“, betont Josef Pröll, der den seit Jahren guten Dialog zwischen Landwirtschaft und Jagd in Niederösterreich lobt. „Für Landwirte muss es sich lohnen, Biodiversitäts-fördernde Maßnahmen umzusetzen. Hier braucht es ganz klar eine Umstellung der GAP hin zur Förderung von Leistungen für die Biodiversität.“

In zwölf niederösterreichischen Versuchsrevieren konnte der Jagdverband schon eine Verbesserung der Bestände durch Biodiversitäts-fördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft feststellen.

Zusammenschluss von Jägerschaft, Landwirtschaft und Agrarpolitik für Arten- und Umweltschutz

Biodiversität sei nicht nur für das Niederwild lebensnotwendig. Biologische Vielfalt garantiere einen gesunden Lebensraum und schütze die Umwelt. Die EU-Abgeordneten Karoline Edtstadler und Alexander Bernhuber (beide ÖVP) sehen große Chancen für die Umsetzung der Forderungen, da 25 Prozent des nächsten EU-Haushalts für den Klimaschutz aufgewendet werden sollen. „Jeder hat etwas davon, wenn die Landwirtschaft gefördert wird“, meint Bernhuber, der vor allem Chancen für Finanzzuschüsse im Green Deal der EU vermutet.

Derzeit seien laut Jagdverband nur fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen verpflichtende Biodiversitätsflächen, Bio-Betriebe seien von dieser Regelung generell sogar ausgenommen. Der Jagdverband fordert nun eine Erhöhung des Brachflächen-Anteils durch die EU - zwischen biologischen oder konventionellen Betrieben dürfe, laut Pröll, kein Unterschied gemacht werden.

photonews.at/Georges Schneider Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Budgetkommissar Johannes Hahn und Landesjägermeister Josef Pröll.

Die Jägerschaft übergab ihre Forderungen in Brüssel an Andrä Rupprechter, der ab Dezember als Direktor für die GAP tätig sein wird. Für Ansätze wie diese sehe er durchaus Chancen, man müsse sie nur gut argumentieren und in Infogesprächen Verständnis für solche Fragen aufbauen. Ein Tipp des neuen GAP-Direktors: Die Ansätze sollten durch ausreichende Forschung gestützt sein. Auch Budget-Kommissar Johannes Hahn empfing die Niederösterreicher und tauschte sich mit ihnen über Agrar- und Regionalbudget-Fragen aus.