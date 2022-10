EU-Kommissarin: "NÖ ist Inspiration für ganz Europa"

Werbung

Die EU-Kohäsionskommissarin Elisa Ferreira ist am Mittwoch und Donnerstag in Österreich. "Österreich stehen insgesamt 1,3 Milliarden Euro an kohäsionspolitischen EU-Mitteln zwischen 2021-2027 zur Verfügung", erklärte Ferreira laut einer Aussendung des Landwirtschaftsministeriums vom Dienstag. "Ich freue mich sehr, mir vor Ort ein Bild davon zu machen, wie EU-Fördergelder in Österreich eingesetzt werden." Ziel der EU-Gelder sei es, die Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen, und den grünen und digitalen Wandel voranzutreiben, betonte Ferreira.

Den Auftakt machte eine Pressekonferenz in St. Pölten mit Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), der kurzfristig Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vertrat. Ferreira bescheinigte Niederösterreich beim Einsatz der Regionalfördermittel "Innovation und neues Denken", damit sei Niederösterreich "eine Inspiration für ganz Europa".

Regionalfördermittel als "entscheidender Impulsgeber"

Die Finanzmittel aus der europäischen Regionalförderpolitik seien für Niederösterreich seit dem EU-Betritt Österreichs ein ganz entscheidender Impulsgeber und Wachstumsmotor, sagt Landesrat Eichtinger. Sei 1995 wurden mit den Regionalfördermitteln der EU in Niederösterreich rund 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 50.000 Arbeitsplätze abgesichert worden seinen. Etwa 6.000 Projekte seien mit EU-Regionalfördermittel unterstützt worden. Das wiederum habe Gesamtinvestitionen von rund vier Milliarden Euro ausgelöst. Als beispielgebend wurde das Landesklinikum Melk genannt, das sich durch eine grenzüberschreitende Kooperation mit dem Krankenhaus im tschechischen Znaim als erstes Endometriosezentrum in Niederösterreich etablierte.

Für die neue Förderperiode 2021 bis 2027 stehen Niederösterreich aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 168 Millionen Euro zur Verfügung. „168 Millionen Euro mit sehr unterschiedlichen Programm-Schwerpunkten. Vom Ausbau von Forschungs-, Technologie- und Innovationskapazitäten, über die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Aber auch Programme zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Mittel-Unternehmen bis hin zur Unterstützung des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft“, sagte Eichtinger.

Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung

Rund 32 Millionen Euro fließen in grenzüberschreitende "Interreg"-Projekte, wie Niederösterreichs Projekt "Healthacross" für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Das übergeordnete Ziel der Initiative sei es, einen gleichberechtigten Zugang zu einer hochwertigen, wohnortnahen Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

Ein aktuelles Projekt dieses Projekts sei heute beim Arbeitsgespräch im Mittelpunkt gestanden, wie Eichtinger erklärte: „Gemeint ist die Gesundheits-Initiative ‚Gemeinsam Grenzenlos Gesund‘ bei der Niederösterreich mit den Kreisen Südmähren und Südböhmen ganz eng zusammenarbeitet. Eng zusammenarbeitet, vor allem bei der Bekämpfung der Endometriose. Wo sich aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Znaim und dem Landesklinikum Melk als erstes Endometriosezentrum in Niederösterreich etablieren konnte. Und dieses Projekt ist eine echte Erfolgsgeschichte, weil es darum geht, dass man Frauen ermöglicht, dass sie Mütter werden.“

Ferreira: "NÖ-Projekte sind unglaubliche Beispiele"

„Manchmal haben die Bürger das Gefühl, dass Kommissionspolitik und europäische Themen sehr weit entfernt sind", sagte EU-Kommissarin Ferreira. Daher gehe es vor allem darum, den Menschen die EU-Politik näher zu bringen und ihnen zu zeigen, welche Vorteile sie dadurch haben. „Ich bin viel in der EU unterwegs und bekomme überall gute Beispiele und Inspirationen gezeigt.“ Für Ferreira seien die Niederösterreichischen Projekte „unglaubliche Beispiele“, wie man die Grenzen überwinden und beispielsweise im Gesundheitsbereich kooperieren und sich gegenseitig helfen könne. „Wir nehmen diese Beispiele mit“, unterstrich sie.

Im Anschluss an die Pressekonferenz in St. Pölten stand für die Kommissarin ein Besuch im Spital in Melk auf dem Programm. Weitere Termine waren in Oberösterreich mit dem dortigen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) geplant. Besucht wird hier auch ein Unternehmen, das auf Rotationswärmepumpen spezialisiert ist.