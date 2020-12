Ein Budget (für die nächsten sieben Jahre). Dazu noch ein Aufbau-Paket (ebenfalls für die nächsten sieben Jahre). Und obenauf auch noch ein Klima-Abkommen (für die nächsten zehn Jahre). So viel Einigkeit hätte keiner mehr erwartet, beim letzten Gipfel von Europas Staats- und Regierungschefs im Corona-Jahr.

Bei dem stand vergangene Woche in Brüssel zwar auch das Virus auf der Tagesordnung. Mit Lob, Hoffnung (auf die baldige Zulassung der Impfstoffe für Europa) und Einigkeit (dass die Impfung als „weltweites öffentliches Gut“ behandelt werden sollte“). Beschlüsse gab es dagegen zu zwei wesentlich heftiger umstrittenen Themen: zum Geld, genauer: zum nächsten EU-Budget für 2021 bis 2027. Und: zum Klimaschutz.

EU-Budget:

1,85 Billionen Euro schwer ist das Gesamtpaket, in dem nicht nur der siebenjährige Finanzrahmen mit 1.100 Milliarden Euro, sondern auch der EU-Wiederaufbaufonds namens Next Generation EU mit 750 Milliarden Euro budgetiert ist. Letzterer ist „für ganz Europa essenziell“, Ersterer sichere auch „die Handlungsfähigkeit der Union“, meint Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu. Und: Er bringe auch „zusätzliche EU-Mittel für Niederösterreich“.

Konkret würden im Rahmen des EU-Regionalentwicklungsfonds „auch weiterhin rund 150 Millionen Euro für die niederösterreichischen Regionen zur Verfügung stehen“, so Mikl-Leitner. Außerdem werde die Regionalpolitik „zusätzlich über Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds (REACT-EU) gestärkt“.

Und: Zusätzliches Geld für NÖ gäbe es auch aus dem europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe, und zwar um circa 20 Prozent mehr. Und um bis zu 50 Prozent mehr Fördergelder soll es für Niederösterreich im Rahmen des Studien- und Weiterbildungsprogrammes ERASMUS+ geben, das massiv ausgebaut werden soll. „Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Jugend“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger.

Für EU-Parlaments-Vize Othmar Karas (EVP) ist mit der Einigung auf das Budget „die Blockade endlich gelöst“. Man könne nun „umgehend damit beginnen, aus der Krise heraus zu investieren und Akzente für die Zukunft zu setzen“. Für EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber ( EVP) ist das Gipfelergebnis „ein wichtiger Meilenstein für die EU“ und „höchste Zeit, dass Polen und Ungarn ihr Veto fallen gelassen haben“.

„Meilenstein“: Alexander Bernhuber (EVP) zum EU-Budget ab 2021. Lahousse EP, Lahousse

Für EU-Parlamentarier Lukas Mandl (ebenfalls EVP) sei die viel diskutierte Rechtsstaatlichkeit „ein Fixpunkt“. Wenn sie nicht eingehalten werde, gebe es kein EU-Geld. „Das ist jetzt endgültig fixiert und steht nicht mehr zur Debatte“, so Mandl. Für Othmar Karas hingegen sei der Mechanismus für die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Staaten nur „aufgeschoben“. Das sei, so Karas, „schade“.

Klimaschutz:

Um 55 Prozent – statt wie bisher um 40 Prozent, ausgehend von 1990 – will die Union ihre Treibhausgase bis 2030 reduzieren. Dazu hatten die 27 Staats- und Regierungschefs zwar bis in die Nacht hinein verhandelt, um sich dann doch auf ein „verbindliches Ziel“ zu einigen. Für EU-Abgeordneten Günther Sidl geht das EU-Budget beim Klimaschutz „in die richtige Richtung“. Im EU-Parlament habe man zwar eine CO2-Reduktion „um 60 Prozent bis 2030 gefordert“, die 55 Prozent seien aber ein „erster, wichtiger Schritt“.

„Erster, wichtiger Schritt“: Günther Sidl (SPE) zu den Klimazielen. Peintinger

„Ein guter Kompromiss“ ist die Einigung des Rates in Sachen Klimaschutz auch für Alexander Bernhuber. Alles darüber hinaus wäre „gänzlich unrealistisch“. „Ambitioniert“ nennt Lukas Mandl die neuen Klimaschutz-Ziele, „eine Herausforderung, aber machbar“. Und für Othmar Karas sind die 55 Prozent „ein Erfolg“, hier hätten sich EU-Parlament und EU-Kommission durchgesetzt. Die Ziele seien laut Karas „zielführend und erreichbar“.