„Das wird das schnellste Gesetz aller Zeiten!“ Meint Lukas Mandl. Seit gut einem Jahr ist der niederösterreichische EU-Parlamentarier jetzt im Innenausschuss des EU-Parlaments. Und dort steht der sogenannte Grüne Pass mittlerweile auf der Dringlichkeitsliste. Ende April, also schon in knapp zwei Wochen, soll der Beschluss gefasst werden. Und Anfang Juni, konkret: Ab 1. Juni soll er schon in Kraft sein.

„Das hoffe ich“, so der gebürtige Gerasdorfer, denn: „Wir brauchen den!“ Der heißt am Papier derzeit „Digital Green Certificate“ („vielleicht fällt uns da noch ein besserer Name ein“). Der soll für Geimpfte, Getestete und Genesene gelten. Und der soll Europa endlich aus der Pandemie führen. Rein technisch gesehen soll ein QR-Code über den Status Auskunft geben, allerdings soll aus Datenschutzgründen „nicht sichtbar sein“, ob der Pass-Besitzer geimpft, getestet oder genesen sei. Und: Der Grüne Pass soll nicht nur digital, sondern auch auf Papier verfügbar sein.

Michaela Fleck Das grüne Ticket ins „normale“ Leben

Das steht auch auf der Prioritätenliste, die Österreich gemeinsam mit zwölf anderen EU-Staaten und ausgehend vom Tourismusbereich, der mit dem Grünen Pass vor allem Reisen wieder möglich machen will, gerade der Kommission übermittelt hat. Möglich machen soll er aber auch Kultur, Sport oder Gastronomie. Klar ist aber auch: Der Grüne Pass ist „eine Maßnahme auf Zeit“, so Mandl, jetzt zähle „jeder Tag.“

Was die zuletzt heftig kritisierte Impfstoff-Politik der EU betrifft, stellt Lukas Mandl fest: „Da ist vieles nicht so gelaufen, wie es sollte. Die EU hat brav agiert, aber nicht mutig. Das wird jetzt repariert – so wie Österreich gesagt hat.“ Und, so der Europaparlamentarier pragmatisch: „Wenn es einen Impfstoff gibt, soll man ihn verimpfen.“ Da seien alle, auch die Gemeinden, gefordert. Niederösterreich mache das „super“.