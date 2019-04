751 Menschen fürchten gerade um ihren Job. Und jeder EU-Bürger hat ihre berufliche Zukunft in der Hand. Die Rede ist von den Abgeordneten zum EU-Parlament. Denn die Europawahl gleicht ein wenig einer Castingshow. Nur dass die Wahlberechtigten weniger stimmfreudig sind, als wenn es um das nächste Supertalent geht. Und das, obwohl es um Entscheidungen geht, die sie unmittelbar betreffen. Das wird spätestens klar, wenn etwas beschlossen wird, das den Leuten nicht schmeckt.

Diese 751 Parlamentarier haben gerade den letzten Sitzungsmarathon hinter sich, bevor es an die Wahlurnen geht. Die NÖN war dabei, als die endgültigen Entscheidungen der Legislaturperiode gefällt wurden – und zwar in Straßburg, nicht in Brüssel. Einmal im Monat reisen die Abgeordneten mit Sack und Pack von Belgien nach Frankreich. Unnötige Bürokratie sagen die einen, gelebte Demokratie die anderen. Schließlich steht schon in den Gründungsverträgen: Zwölf Sitzungen müssen in der Stadt im Elsass stattfinden.

„Wir haben die EU nicht, wir sind sie.“ Lukas Mandl

Jetzt sind die Büros in Brüssel und Straßburg leer geräumt. Wer sie als Nächstes bevölkert, ist noch unklar. Bei den ÖVP-Kandidaten noch mehr als bei den vorangegangenen Wahlen. Erstmals mussten sich die Kandidaten der Volkspartei verpflichten, einem Kollegen mit mehr Vorzugsstimmen den Vortritt zu lassen.

Das bringt mehr Unsicherheit, aber auch Vorteile, wie Lukas Mandl, Listenführer der VP-Landesliste, der NÖN in Straßburg erzählte: „Es geht umso mehr um Personen. Es ist keine Abstimmung entlang von Parteilinien und Fraktionsgrenzen.“ Vorgereiht in der Liste wird sonst nur dann, wenn mehr als fünf Prozent der Parteistimmen Vorzugsstimmen sind.

Fast 55 Prozent gingen letztes Mal wählen

Das überparteiliche Zusammenarbeiten schätzt er; bei Abstimmungen gibt es etwa keinen Parteizwang. Mandl outet sich als Fan des Parlamentarismus als Form der aktiven Mitbestimmung. Die wünscht er sich aber auch von den EU-Bürgern: „Wir haben die EU nicht, wir sind sie.“ Niederösterreich geht da mit gutem Beispiel voran: Bei der letzten Wahl war es das Bundesland mit der höchsten Wahlbeteiligung mit 54,7 Prozent.

Das EU-Parlament ist das einzige Gremium der EU, dessen Mitglieder direkt gewählt werden. Österreich hat 18 EU-Abgeordnete. Geht der Brexit durch, rutscht ein Kandidat nach und es werden 19.

In der EU-Kommission sitzen hingegen nur die 28 Kommissions-Mitglieder zusammen. Und im EU-Rat treffen sich die Minister. Nur die Kommission kann einen Gesetzesvorschlag einreichen, Parlament und Ministerrat stimmen darüber ab.

In der letzten Straßburg-Woche wurde etwa eine Verbesserung der Verkehrs-Sicherheit beschlossen. Allein ein Blick auf die unzähligen Unfälle am Osterwochenende in Niederösterreich zeigt: ein Thema, das brennt. Die Vorschriften sollen Sicherheitsausrüstungen in allen neuen Fahrzeugen ab 2022 einführen. Damit kann die Zahl von 99 Verkehrstoten im Jahr 2018 in Niederösterreich vielleicht wieder gesenkt werden.

„Das EU-Parlament ist der Gemeinderat auf EU-Ebene“, vergleicht VP-Spitzenkandidat Othmar Karas. Es hat direkt Einfluss auf das Leben seiner Wähler. Egal ob Förderungen für Landwirte, für Ortskernerneuerungen oder Schulprojekte. Schließlich ist Niederösterreich Nettoempfänger von EU-Geldern – kassiert also mehr, als es zahlt.