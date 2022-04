SPÖ-EU-Abgeordneter Sidl ist Teil des EU-Covid-Sonderausschusses

Werbung

Günther Sidl hat sich bereits im Frühling 2020 für einen Sonderausschuss eingesetzt, nun ist es soweit. "Ich habe von Anfang an gesagt, die EU muss aus der Pandemie die richtigen Lehren ziehen - für das Krisenmanagement genauso wie für die Zusammenarbeit unter den Mitgliedsstaaten", sagt Sidl. "Insbesondere am Beginn der Pandemie haben wir gesehen, dass die EU nicht auf eine solche Situation vorbereitet war. Da standen nationale Alleingänge statt gemeinsamer Lösungen an der Tagesordnung. Das war brandgefährlich und darf sich nicht mehr wiederholen. Die EU muss für den bestmöglichen Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger sorgen - auch durch ein gutes Krisenmanagement in solchen Ausnahmesituationen“, so der Abgeordnete weiter.

Gemeinsames Krisenmanagement

Als einziger österreichischer Abgeordneter im Gremium will er sich nun für ein gemeinsames Krisenmanagement einsetzen. "Jetzt müssen wir die Gesundheitsunion stärken und wir brauchen endlich wieder ein echtes Vorsorgedenken in ganz Europa", meint Sidl.

Aber auch tieferliegende Probleme will der Abgeordnete thematisieren: Wir haben alle gesehen, wie abhängig wir in der EU inzwischen von der Produktion in anderen Teilen der Welt sind. Auch in diesem Bereich müssen wir die richtigen Lehren ziehen und müssen wieder anfangen, medizinische Güter und Arzneimittel in Europa herzustellen. Das schafft Arbeitsplätze, spart umweltschädliche Transportwege und sorgt für mehr Sicherheit für die Menschen in der EU."