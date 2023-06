Sidl: „Corona-Pandemie traf EU vollkommen unvorbereitet“

Plötzliche Grenzschließungen, viele nationale Alleingänge und fehlende Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten: Die Rolle der EU bei der Bewältigung der Corona-Pandemie wurde vielfach kritisiert. „Wir waren in der Corona-Zeit weit weg vom europäischen Gedanken“, sagte auch der EU-Abgeordnete Günther Sidl aus dem Bezirk Melk. In einem EU-Sonderausschuss wurde die Pandemie aufgearbeitet. Sidl wirkte daran als einziger Vertreter aus Österreich mit. Nun hat der Sonderausschuss seinen Abschlussbericht präsentiert.

Sidl betont nach Abschluss des Prozesses, dass die Corona-Pandemie die EU vollkommen unvorbereitet getroffen habe: „So etwas darf nie wieder passieren.“ Er fordert in Zukunft ein klar strukturiertes Krisenmanagement, verbesserte Zusammenarbeit auf allen Ebenen und Wiederansiedlung von Schlüsselproduktionen in Europa. „Wir müssen viele Lehren aus Corona ziehen. Wir brauchen klare Strukturen im Krisenmanagement, um nationale Alleingänge zu verhindern und um schnell zu gemeinsamen Entscheidungen – wie etwa beim Ankauf von Impfstoffen – zu kommen.“

Sidl setzt auf gute öffentliche Gesundheitsversorgung

Laut Sidl müssen die Lehren aus Corona aber nicht nur auf europäischer Ebene gezogen werden. „Wir haben ganz klar gesehen, dass jene Staaten, die ihre Gesundheitssysteme nicht kaputtgespart oder sogar privatisiert haben, besser durch die Pandemie gekommen sind“, betont Sidl auch die Verantwortung auf nationaler Ebene und fordert die Rückkehr zum Vorsorgedenken auf allen politischen Ebenen: „Die neoliberalen Sparphantasien haben im Gesundheitsbereich endgültig ausgedient. Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die auch im Krisenfall für alle da sein kann. Deshalb ist ein klares Bekenntnis zum Vorsorgedenken sicher die wichtigste Lehre aus der Corona-Pandemie.“

Die Produktion in die EU zurückholen

Er appelliert aber auch, dass sich die EU von internationalen Lieferketten lösen muss und sich mit den wichtigsten Bedarfsgütern selbst versorgen soll. „Wir müssen Schlüsselprodukte definieren und die Produktion in die EU zurückholen. Das heißt, wir brauchen auch Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den Anschluss im Hightech-Bereich nicht zu verlieren. Das schafft Arbeitsplätze, spart umweltschädliche Transportwege und sorgt für mehr Sicherheit für die Menschen in der EU“, fordert der Abgeordnete aus dem Bezirk Melk.