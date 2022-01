Lukas Mandl: „Ein Europa mit mehr Stärke nach außen“

Er will „ein Europa mit mehr Stärke nach außen“ und einen Kontinent mit „strategischer Autonomie“. Er will „die heimische Verteidigungspolitik konstruktiv begleiten“ und Österreichs Bundesheer „unterstützten“. All das will Lukas Mandl, EU-Abgeordneter (EVP) und seit November 2017 im EU-Parlament, auch in einem der parlamentarischen Ausschüsse umsetzen, die gerade erst, genauer: am Mittwoch letzter Woche, wiederbestellt wurden.

Mitten drin: der Gerasdorfer, der schon seit 2019 im Außen-, Sicherheits-, Arbeitsmarkt- und Verteidigungsausschuss sitzt und ebenfalls seit 2019 als einer der Vize-Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses fungiert. Als letzterer wurde Mandl nun bestätigt, nachdem der Niederösterreicher eine Woche vorher schon als Vize-Verteidigungssprecher der EVP wiedergewählt wurde. „Es freut mich“, so Lukas Mandl, „meine Arbeit fortsetzen zu dürfen“.