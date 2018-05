Österreichs EU-Vorsitz ab 1. Juli dieses Jahres wirft seine Schatten voraus. Organisatorisch sind Vorbereitungen getroffen. Wettbewerbsminister kommen zu einem Abendevent ins Marchfeld. Das kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck der NÖN am Montag am Rande der Regierungsklausur an.

Viele Niederösterreicher werden am 15. Juli das Endspiel der Fußball-WM in Russland via Fernsehen mitverfolgen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wird an diesem Tag Gastgeberin eines Public Viewing sein.

Im Rahmen einer Abendveranstaltung werden damit auch fußballinteressierte und -begeisterte Wettbewerbsminister aus den anderen EU-Staaten nicht auf das WM-Finale verzichten müssen. Sie können das Spiel in spezieller Atmosphäre anschauen. Schauplatz des Public Viewing wird Schlosshof im Marchfeld sein, wo sich einst Prinz Eugen am Rande der March und der jetzigen Grenze zur Slowakei zurückgezogen hat.

Besonderes „Gipfeltreffen“ auf der Planai am 30. Juni

Der Auftakt für Österreichs EU-Vorsitz wird zu einem besonderen „Gipfeltreffen“ werden. Dieses Geheimnis wurde von Kanzleramtsminister Gernot Blümel bei der Regierungsklausur in Mauerbach im Wienerwald (Bezirk St. Pölten) gelüftet. Treffpunkt des Gipfels wird die Planai in Schladming sein, wo viele Niederösterreicher als Urlauber im Winter ihre Schwünge im Schnee ziehen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz empfängt dort am 30. Juni Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow, Bulgarien übergibt zur Jahreshälfte 2018 den EU-Ratsvorsitz an Österreich. Um der Bevölkerung die EU näher zu bringen, ist auf der Planai in der Obersteiermark unter anderem auch ein Familienpicknick vorgesehen.

Schwierige Verhandlungen über Brexit und neuen EU-Finanzrahmen

Arbeit und Sitzungen warten während Österreichs EU-Ratspräsidentschaft allerdings auch genug. So stehen die Verhandlungen über Großbritanniens EU-Austritt („Brexit“) auf dem Kalender. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat erst Ende der Vorwoche London und Oxford einen Besuch abgestattet, um sich auf den bevorstehenden Brexit einzustellen.

Nicht weniger schwierig werden die Verhandlungen über den künftigen Finanzrahmen der EU sein. Österreichs Regierung hat sich auf die Linie festgelegt, dass der Beitrag Österreichs an die EU nicht höher als ein Prozent der Wirtschaftsleistung ausfallen darf. ÖVP und FPÖ drängen gleichzeitig auf Einsparungen. Für diesen Kurs erhalte man immer mehr Zuspruch, meinte Kanzleramtsminister Blümel.