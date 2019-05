Wenige Minuten zuvor war die finale Sitzung der Landeswahlbehörde zu Ende gegangen. "Was erfreulich ist", sagt Wilfing, "ist die Wahlbeteiligung, die von 54,70% im Jahr 2014 auf 67,19% im aktuellen Jahr 2019 gestiegen ist. Es ist die zweithöchste Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen in Niederösterreich, nur jene im Jahr 1996 lag mit 70,93 % noch darüber.

Von 1.295.527 Wahlberechtigen haben 870.508 Personen ihre Stimme abgegeben, 853.764 Stimmen waren gültig.

Als neue Abgeordnete aus Niederösterreich werden künftig Lukas Mandl, Alex Bernhuber, Othmar Karas (alle ÖVP) und Günther Sidl (SPÖ) im EU-Parlament vertreten sein.

Hier sind die endgültigen Ergebnisse aus Niederösterreich:

Die Reihung der Parteien:

1. ÖVP: 40,07 %, 342.105 Stimmen (+7,11% im Vergleich zu 2014)

2. SPÖ: 22,34 %, 190.740 Stimmen (-0,65%)

3. FPÖ: 17,81%, 152.023 Stimmen (-1,2%)

4. Grüne: 10.51%, 89.730 Stimmen (-0,66%)

5. NEOS: 7,77%, 66.318 Stimmen (+0,34%)

6. KPÖ: 0,59%, 5.037 Stimmen

7. Europa Jetzt: 0,91%, 7.811 Stimmen

Vorzugsstimmen: Es wurden 218.424 Vorzugsstimmen abgegeben, sie entfielen auf folgende Parteien (die Reihenfolge entspricht der Auflistung der Parteien am Stimmzettel!):

1. ÖVP: 125.667

2. SPÖ: 28.419

3. FPÖ: 29.640

4. Grüne: 19.964

5. NEOS: 13.024

6. KPÖ: 5.066

7. EU Jetzt: 1.144

NÖ-weiter Spitzenreiter bei den Vorzugsstimmen der ÖVP ist Lukas Mandl (33.616) vor Alex Bernhuber (29.625) und Othmar Karas (27.654). Bei der SPÖ liegt Andreas Schieder (13.014) vor Günther Sidl (7.409) und Julia Herr (2.658). Bei der FPÖ hat Harald Vilimsky die meisten Vorzugsstimmen erhalten (14.455), dahinter Heinz-Christian Strache (10.775) und Norbert Hofer (1.699). Bei den Grünen führt Werner Kogler (10.286) vor Sarah Wiener (5.450) und Monika Vana (765). Die Vorzugsstimmenreihung der NEOS führt Claudia Gamon (11.499). Bei der KPÖ erreichte Aikaterini Anastasiou 282 Vorzugsstimmen, Johannes Voggenhuber für Europa Jetzt 882.

120.163 Personen stimmten per Briefwahl ab.

Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Bezirk Horn mit 71,4% die niedrigste im Bezirk Wiener Neustadt Stadt mit 57,1 %.

In 512 der 573 Gemeinden in NÖ gab es eine türkise Mehrheit, in 50 eine sozialdemokratische und in drei eine freiheitliche.

Ausdrücklich bedankt sich Karl Wilfing bei den rund 30.000 Mitarbeitern der Wahlbehörde, die meisten davon haben freiwillig mitgeholfen: "Danke für Ihren Dienst an der Demokratie".