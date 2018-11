Kandidaten: Bitte warten! .

Die Sozialdemokraten waren die ersten. Die haben Anfang Oktober mit Andreas Schieder nicht nur einen österreichischen Spitzenkandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament nächsten Mai genannt.

Sondern mit Günther Sidl auch schon einen niederösterreichischen (beide müssen beim Bundesparteitag am 24. November noch bestätigt werden). Und ein Ziel hat man seit vergangenen Samstag auch – ein sechstes Mandat und „ein faires Europa“.

Die Christdemokraten haben sich mit Manfred Weber zwar schon auf ihren europäischen Spitzenkandidaten festgelegt. Über einen österreichischen will die ÖVP dagegen erst Ende Dezember oder Anfang Jänner, nach dem Ende des Ratsvorsitzes, reden. Auch in NÖ hat man sich dazu noch nicht geäußert. Für Othmar Karas heißt es also weiterhin: Bitte warten!