Der erste Platz gehört schon wieder einem anderen. Dabei hatte Niederösterreichs SPÖ-Chef erst am Freitag versichert, man stehe geschlossen hinter SPÖ-EU-Wahl-Spitzenkandidat Christian Kern. Nur zog sich der am Samstag selbst aus dem Rennen. Und wurde am Sonntag flugs durch Andreas Schieder ersetzt.

An Platz 3 der sozialdemokratischen Kandidatenliste soll all das nichts ändern. Der gehört „ziemlich sicher“, so Franz Schnabl – der bei der EU-Wahl „gegen jene antreten will, die gegen Europa mit der Abrissbirne vorgehen“ – den Niederösterreichern. Genauer: dem Petzenkirchner Günter Sidl, der elf Jahre nach dem Büroleitersessel bei Karin Scheele ins Parlamentsplenum einziehen will – mit einer „starken Stimme“ gegen „die zerstörerischen Kräfte, die gerade Hochsaison haben“. Und als „gemeinsames Team“ mit der Mostviertlerin Melanie Zvonik, dem Waldviertler Christian Schuh, der Neunkirchnerin Jeannine Schmid, dem St. Pöltner Michael Kögl und der Weinviertlerin Patricia Katsulis.

Gewählt werden die SPÖ-Kandidaten beim Bundesparteitag am 24. und 25. November.