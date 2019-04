„Ich bin derzeit Frühaufsteher und Spätschlafengeher!“, lacht Günther Sidl. Probleme hat der 44-Jährige damit keine. Im Gegenteil. „Ich mag Wahlkämpfe!“ Auch wenn der ehemalige Gemeinderat, Bezirksparteivorsitzende und derzeitige Landtagsabgeordnete schon einige Wahlkämpfe erlebt hat – „so einen aber noch nie“!

So einer, das ist der Wahlkampf zur EU-Wahl am 26. Mai. Und in dem ist Günther Sidl so viel unterwegs wie selten. Dabei wollte der promovierte Politikwissenschaftler, der auf der Uni schon Philosophie-Vorlesungen von Konrad Paul Liessmann hörte, eigentlich Architektur studieren. Nur kam ihm dabei erst die Schülervertretung, dann der Zivildienst bei der damaligen Entwicklungshilfe und schließlich eine Delegationsleiterin in die Quere.

Die, Karin Scheele, engagierte ihn als Büroleiter für Brüssel. „Ich hab’ das spontan angenommen.“ Genauso, wie der gebürtige Mostviertler auch als Spitzenkandidat für NÖs SPÖ im EU-Wahlkampf „sehr schnell“ zugesagt hat. „Ich“, meint Sidl, „sehe mich als jemand, der für Inhalte Verbündete sucht. Ich muss mit den portugiesischen Kommunisten genauso reden wie mit den britischen Tories. Aber wenn’s die Sache wert ist, streite ich auch!“

Seinen Job als Urania-Direktor („ich wollte immer auch einen Zivilberuf haben“) würde er für Brüssel jedenfalls aufgeben. Sein Hobby, das Fliegenfischen in der Erlauf, nicht. Wobei: „Satt werden könnte ich davon nicht!“

Günther Sidl im Wordrap ...

... über Antworten: „Konkrete Zukunftsvorstellungen, das müssen die Antworten zu Europa sein.“

... über Sterne: „Da sind natürlich die europäischen Sterne aufgelegt. Die naturwissenschaftlichen sind eher der Bereich von Werner Gruber [Anm.: dem Physiker und Leiter der Urania-Sternwarte].“

... über den 27. Mai: „Der ist bereits voll durchgeplant. Und am 28. Mai? Geht das Leben weiter. Und ich geh’ am Abend ein gutes Glas Wein trinken!“