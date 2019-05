Wenn es regnet, sagt er, „gut für die Landwirtschaft“. Wenn die anderen wahlwerben, sagt er, er gehe sich „bewerben“. Das sei, sagt Lukas Mandl, so, wie man sich „seinen Friseur oder seinen Arzt aussucht“. So sollte man sich auch seinen Abgeordneten aussuchen.

Wobei: Haare schneiden könne der gebürtige Gerasdorfer mit der holländischen Mutter und dem steirischen Vater („bei uns wurde und wird viel politisiert“) nicht. Patienten kurieren auch nicht. „Als Kind“, erzählt der 39-Jährige, „wollte ich Stuntman werden.“ Geworden ist er Klassensprecher („das ist ja eine ganz ähnliche Aufgabe wie Abgeordneter“).

Mandl: "Ich bin kein Staubsaugervertreter"

Dann kam der 12. Juni 1994, der Tag, an dem Österreich über seinen EU-Beitritt abstimmte. „Da war ich wie elektrisiert, so etwas wie ein politischer Nerd“, erinnert sich Mandl, verteilte Zettel (natürlich für ein „Ja“) und war bald darauf Bundesjugendvertreter, mit gerade einmal 29 Landtagsabgeordneter (für die ÖVP), mit 36 Vizebürgermeister. Zwei Jahre später zog er ins EU-Parlament ein. „Ich bin“, so Mandl, „kein Staubsaugervertreter.“ Er wolle nichts verkaufen, er wolle über Europa reden, auch streiten („klar, wichtig ist der Umgang“). Die schwierigste Wahl sei die am 26. Mai ohnehin nicht. Das war seine erste. „Da war ich mein eigener Wahlkampfmanager. Und da habe ich auch Hausbesuche gemacht.“

Was ihm imponiert? „Cowboy und Indianer.“ Für wen von den beiden er sich entscheiden würde? „Für die Indianer. Und wenn ich wiedergewählt werde, bringen mich keine zehn Pferde aus dem EU-Parlament weg!“