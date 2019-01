Aber auch „für jene, die zu zweifeln begonnen haben, aber Europa besser machen wollen“. Damit hat der EVP-Parlamentarier heute, Samstag, vormittag via YouTube seine Kandidatur für die kommende Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai angekündigt – noch bevor die ÖVP ihre Kandidatenliste bekannt gegeben hat, was für Ende Jänner erwartet wird.

Der gebürtige Ybbser und ausgebildete Politikwissenschafter, der schon seit 1999 für die ÖVP im EU-Parlament sitzt, seit 2011 als Delegationsleiter, will „mit meinem Programm und mit meinen Positionen die Wahl gewinnen“.

Für die ÖVP ging Karas 2014, bei der letzten EU-Wahl, als Spitzenkandidat ins Rennen. Und für die ÖVP stehe er „mit ganzer Kraft wieder zu Verfügung“. Karas: „Ich bin überzeugt, man kann mit Haltung, Mut und Prinzipien Mehrheiten für das Unpopuläre, aber Bessere erreichen. Das ist mit bisher gelungen. Und es ist heute notwendiger denn je!“