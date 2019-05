Mit Otmar Karas, Lukas Mandl und Alexander Bernhuber könnte die Landes-VP gleich drei Abgeordnete im nächsten EU-Parlament stellen. Ob sich das ausgeht, wird sich erst nach der Auszählung der Vorzugsstimmen im Laufe des Montag zeigen.

Die künftigen EU-Abgeordneten können dabei auf ein starkes Ergebnis im größten Bundesland Österreichs aufbauen: Die ÖVP legte um 7,7 Prozent auf 40,6 Prozent der Stimmen zu. Besonders stark schnitt sie im Waldviertel ab, wo es in den Bezirken Waidhofen/Thaya, Horn und Zwettl sogar für deutlich mehr als 50 Prozent reichte.

26.05.2019 – EU-Wahl Alle Ergebnisse - So hat NÖ gewählt

Für die SPÖ reichte es in Niederösterreich nur mehr zu 22,0 Prozent – was ein Minus von 1,0 Prozent bedeutet. Allerdings gelang zumindest in der Landeshauptstadt ein Prestige-Erfolg: Mit 33,0 Prozent lag die SPÖ hier deutlich vor der FPÖ. Auch in der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs, in Wiener Neustadt, hielten die Sozialdemokraten hauchdünn Platz eins. Katastrophal war hingegen das Abschneiden der SPÖ im Bezirk Zwettl mit 11,8 Prozent.

Deutlich besser als österreichweit schnitt die FPÖ im Land unter der Enns ab. 18,5 Prozent wählten Vilimsky & Co und bescherten den Freiheitlichen nur ein kleines Minus von 0,6 Prozent. Besonders in ländlichen Regionen legte die FPÖ trotz des „Ibiza-Videos“ sogar zu: So konnten die Blauen in allen Waldviertler Bezirken über ein Plus jubeln – besonders im Bezirk Waidhofen/Thaya, dem Heimatbezirk von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Hier kletterte die FPÖ um 2,9 Prozent auf nunmehr 20,6 Prozent.

26.05.2019 – Reaktionen EU-Wahl: Das sagen die Landespartei-Chefs

Die Grünen verloren zwar 1,3 Prozent, blieben aber mit 9,9 Prozent nicht nur deutlich über dem Ergebnis der Nationalratswahl, sondern auch über jenem der vorjährigen Landtagswahl. Die besten Ergebnisse erzielten sie wie gewohnt im Wiener Umland, die schlechtesten im Waldviertel. So reichte es im Bezirk Zwettl nur zu 5,5 Prozent.

Ähnlich die Situation bei den NEOS, die auch in Niederösterreich zulegen konnten – auf von 7,4 auf 7,6 Prozent. In Indra Collinis Heimatbezirk Mödling blieben die NEOS mit 13,1 Prozent nur knapp hinter der FPÖ, die hier auf 13,7 Prozent kam. Die schlechtesten Ergebnisse erzielten die NEOS im Waldviertel – im Bezirk Gmünd machten gerade einmal 5,0 Prozent der Wähler in Kreuzerl auf dem Stimmzettel bei den Pinken.