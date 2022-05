Ein Forum für Europas Zukunft

Werbung

Die Gesundheit und die Nachhaltigkeit im Fokus, die Wirtschaft im Salon, die Zukunft im Forum und die Sicherheit „als Generalthema“ – das alles hat sich Niederösterreichs Europa-Forum heuer auf die Fahnen geschrieben.

Gestartet wird 2022 erst am letzten Juni-Wochenende, genauer: am 23. Juni am Campus der Kremser Donau-Uni, wo man am Abend auch zum Wirtschaftssalon bittet.

Am 24. und 25. Juni wird im Plenum und in Arbeitsgruppen in Stift Göttweig diskutiert, wobei Freitagabend – wieder am Campus – im „High Flyer Eve“ auch die Jugend zu Wort kommt. Europas Jugend hat die Union ja auch das heurige Jahr gewidmet. Und deren Anliegen von NÖs Europatag Anfang Mai sollen auch ins Europa-Forum einfließen.

Denn, so Europa-Forum-Präsident Martin Eichtinger: „Wir müssen auf die Anliegen der Jugend hören!“

www.europaforum.at