Breiter, offener und direkter soll es werden, das neue Europa-Forum. Und nicht nur internationaler, sondern auch zukunftsweisender. Denn: „Wir wollen das Europa-Forum zum internationalen Gipfeltreffen der europäischen Zukunft machen.“

Dazu hat Europa-Landesrat Martin Eichtinger, seit 2018 auch Europa-Forums-Präsident, Format und Programm des bisher zweitägigen Forums überarbeitet. 2019 lädt man also drei Tage, von 13. bis 15. Juni ins Göttweiger Stift – mit einer Fachkonferenz zusätzlich zu den politischen Diskussionen, mit einem Stipendium-Programm für in- und ausländische Studierende und mit noch mehr Bürgerbeteiligung im Vorfeld.

Inhaltlich will man nicht nur über aktuelle Europapolitik diskutieren, sondern auch über die Zukunft der Union nachdenken. Und das mit Schwerpunkten aus Matthias Horx-Zukunftsinstitut, das auch das neue Europa-Forums-Konzept miterarbeitet hat. „Jetzt“, so Horx, „ist auch die richtige Zeit, die richtigen Fragen an die Zukunft zu stellen“.

Themen, Programm und mehr finden sich auch auf der überarbeiteten Homepage unter www.europaforum.at