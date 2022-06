Europa: Krisen, Krieg und Kandidaten

Werbung

Auf den Göttweiger Berg war er nicht gekommen. „Leider“, denn: „Ich liebe die Wachau“, bedauerte Ukraine-Außenminister Dmytro Kuleba. Live dabei war er trotzdem, als sich (Nieder-)Österreich und Europa vergangenes Wochenende zum 26. Europa-Forum in der Wachau trafen. Am Bildschirm und einen Tag, nachdem Europas Staats- und Regierungschefs in Brüssel der Ukraine den Kandidatenstatus in Sachen EU-Beitritt zugesichert hatten.

Das sei „ein historischer Tag“, so Kuleba, und es sei „die EU, die hier den Ton angibt“. Von einem „ganz klaren Signal“ sprach auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, der „in drei Wochen“ Kiew besuchen will, von „sehr, sehr guten Nachrichten“ der slowakische Staatssekretär Martin Klus .

Wobei ORF-Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz eindringlich zu bedenken gab: „Wer glaubt, dass dieser Konflikt auf dem Schlachtfeld gewonnen werden kann, der irrt.“ Auch Göttweigs Abt Columban Luser hielt fest, dass es „ohne Vertrauen keinen Frieden geben werde“. Und Chruschtschow-Urenkelin Nina Khrushecheva bekräftigte via Video, dass „Verhandlungen der einzige mögliche Weg“ seien.

Verhandelt müsse aber auch andernorts werden, so der einhellige Tenor am Freitag und Samstag, den beiden Plenartagen am Göttweiger Berg. Nämlich am Westbalkan. Dort brauche es, so Europa-Ministerin Karoline Edtstadler, „eine glaubwürdige Perspektive“, dort müsse es etwas „zwischen der Null- und der Vollmitgliedschaft“ geben, so Außenminister Alexander Schallenberg. Und dort dürfe es laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner „keine Zwei-Klassen-Beitrittskandidaten“ geben. „Wir sind“, stellte auch Albaniens Premier Edi Rama fest, „am Scheideweg. Es ist nun mal so, dass die EU die Balkanstaaten braucht und umgekehrt.“ „Wir müssen“, so Mikl-Leitner weiter, „diesen Umbruch für einen Aufbruch nützen.“ Und: „Wir brauchen mehr Demokratie und mehr Zusammenarbeit“, fasste EU-Parlaments-Vize Othmar Karas zusammen. Denn: „All diese Herausforderungen kennen keine nationalen Grenzen.“

Damit waren auch die großen Themen Gesundheit, Asylpolitik und Nachhaltigkeit gemeint, die zur Eröffnung am Donnerstag am Campus Krems diskutiert wurden. Zum Überthema „Sicherheit“ meinte Innenminister Gerhard Karner, wie wichtig es sei, für jene da zu sein, die Hilfe brauchen. Er informierte, dass bisher 50.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich in die Grundversorgung aufgenommen wurden. Gleichzeitig sei es nötig, „mafiosen“ Schleppern klare Kante zu zeigen und die EU-Außengrenzen zu kontrollieren.

Insgesamt verfolgten alle Diskussionen das Ziel, die europäische Vision zu sichern. Das gab EU-Landesrat Martin Eichtinger zum Auftakt aus. Dass zum Schutz der europäischen Werte ein Bundesland eines kleinen Mitgliedsstaats einen großen Beitrag leisten kann, ist für ihn klar: „Wir beweisen seit 26 Jahren, dass von einem kleinen Land zukunftsweisende Europa-Politik ausgehen kann“, sagte der Gastgeber.