EU-Wahl: Kilber Bernhuber wird Bauernbund-Spitzenkandidat

Ein Wechsel in der steierischen Landesregierung hat auf Niederösterreich gleich doppelte Auswirkung: Sie hievt den Kilber Alexander Bernhuber in die Position des Bauernbund-Spitzenkandidaten für die bevorstehende EU-Wahl und beschert dem Ex-ORF-Moderator Wolfram Pirchner für die verbleibende Zeit bis zur Wahl noch ein Mandat im EU-Parlament.

Ausgangspunkt für den Wechsel ist die Rückkehr der bisherigen EVP-Abgeordneten und Bauernbund-Spitzenkandidatin 2019, Simone Schmiedtbauer, in die steierische Landespolitik. Sie wird dort Agrar-Landesrätin. In Brüssel folgt ihr der Unternehmer und frühere TV-Moderator Pirchner nach. Er hat bei der EU-Wahl 2019 den Einzug ins Europa-Parlament verpasst. Zuvor war er auf der Landesliste der ÖVP bei der Landtagswahl 2018 in Niederösterreich gestanden.

Bernhuber folgt Schmiedtbauer, wie der Kurier berichtete, als Spitzenkandidat des österreichischen Bauernbundes. Die ÖVP-Teilorganisation bestätigt das auf NÖN-Nachfrage. 2019 war Schmiedtbauer Spitzenkandidatin. Bernhuber trat für den NÖ-Bauernbund an. Nun ist er der einzige Vertreter des österreichischen Bauernbundes in Brüssel.

Die gesamte Liste mit den ÖVP-Kandidatinnen und -Kandidaten für die EU-Wahl soll voraussichtlich im Jänner präsentiert werden. „Ich mache mir aber große Hoffnungen, dass ich auf einem gut wählbaren Platz stehen werde und der Bauernbund damit wieder ein Mandat bekommt“, sagt Bernhuber im NÖN-Gespräch.

Fix ist seit vergangener Woche jedenfalls, dass ein altbekanntes Gesicht auf der Liste fehlen wird: Der Ybbser Othmar Karas wird, wie berichtet, nicht mehr für die Volkspartei antreten wird.