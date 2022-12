Wie Niederösterreich die Regionen Europas belebt

Werbung

Zur einen gehören Pilsen, Südböhmen, die Oberpfalz und Niederbayern. Zur anderen gehören Südmähren und die Westslowakei.

Und Niederösterreich? Ist in beiden, sogenannten Europaregionen mittendrin. Hat in der ersten gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und führt dort noch bis Ende 2022 den Vorsitz. „Wir haben“, erklärt NÖs zuständiger EU-Landesrat Martin Eichtinger stolz, „aus einem losen Zusammenschluss eine professionelle Zusammenarbeit gemacht“, mit „listenweise“ Gemeinschaftsveranstaltungen und „sehr vielen“ Projekten über Grenzen hinweg.

Niederösterreich habe sich dabei vor allem in Sachen Gesundheit eingebracht, aber auch auf trilateraler Ebene Uni-Kooperationen, Podiumsdiskussionen, Publikationen oder grenzüberschreitende Messen (mit-)organisiert. „Die Region“, freut sich Eichtinger und meint in NÖ vor allem Most- und Waldviertel, „wird extrem belebt“, was ebenso von Europas Union anerkannt und projektgebunden gefördert werde. Belebt habe man aber auch die zweite Europaregion mit NÖ-Beteiligung, mit eigenem Sekretariat in Brno und Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner als „Ansprechpartner“.

Beteiligt ist NÖ aber auch an der von Siegfried Ludwig und Alois Mock gegründeten Arge Donauländer („da war ich damals dabei“, so Eichtinger) und an Europas Strategie für den Donauraum. Da sei ebenfalls die Ukraine Mitglied, allerdings müsste da laut Eichtinger vor allem politisch „noch viel mehr“ passieren. Seine regionalen Schwerpunkte will Niederösterreich jedenfalls in Zukunft noch mehr stärken – 2023 auch mit (Nieder-)Bayern.