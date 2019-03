"Mit Johannes Hahn haben wir in der EU-Kommission einen glaubwürdigen Partner für die gesamte Region, der dort enorme Verdienste erworben hat - etwa die Lösung des Namensstreits mit Griechenland und Nord-Mazedonien", sagte Mandl am Freitag vor Journalisten in Wien.

"Unser EU-Kommissar war hier federführend", betonte Mandl laut einer Aussendung seines Büros in dem gemeinsamen Pressegespräch mit Hahn, dessen zweite Amtszeit in der Brüsseler Behörde im Herbst endet. Über seine politische Zukunft will Hahn nach der Europawahl am 26. Mai entscheiden, doch gilt eine dritte Amtszeit als EU-Kommissar als fraglich. Beobachter rechnen nicht mit einer Nominierung durch die türkis-blaue Regierung. Als aussichtsreiche Kandidatin wird Innen-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (37) gehandelt, die bei der EU-Wahl nach eigenen Worten "für die türkise Liste der Neuen Volkspartei auf Platz zwei" hinter dem aktuellen ÖVP-Delegationsleiter Otmar Karas ins Rennen geht.

Mandl kandidiert auf dem fünften Platz der ÖVP-Liste und dürfte den Wiedereinzug in die Straßburger EU-Volksvertretung schaffen, selbst wenn ihn der hinter ihm platzierte ehemalige ORF-Star Wolfram Pirchner mit Vorzugsstimmen überholen sollte. Hahn lobte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Mandl, dass sich der Niederösterreicher "sehr für Brückenbauen und Verständigung in Südosteuropa einsetzt". "Ich hoffe, dass er das auch im neuen Europa-Parlament wird tun können."

Der ÖVP-Mandatar, der im Europaparlament den Delegationen für die Beziehungen zum Kosovo und Bosnien-Herzegowina angehört, sprach sich dafür aus, der Region "Wege zu einer blühenden Zukunft (zu) eröffnen". Eine solche Zukunftsvision könne Wachstum und Wohlstand durch das Engagement junger Menschen Südosteuropas in der Digitalwirtschaft sein. "Immer mehr Unternehmen aus der heutigen EU beauftragen IT-Fachkräfte aus Südosteuropa. Das gehört strukturiert gestärkt", so Mandl. Die Region könne wie "das Silicon Valley Europas" werden.