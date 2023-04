Königsberger-Ludwig: „Impfen rettet Menschenleben“

Werbung

„Vorsorgen, schützen, impfen“. Unter diesem Motto findet auch heuer wieder die Europäische Impfwoche in der letzten Aprilwoche statt. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig nahm diese zum Anlass über die aktuelle Impfsituation in Niederösterreich zu informieren. Während der Corona-Pandemie seien in der Bevölkerung und vor allem auch bei Kindern Impflücken bei Routineimpfungen entstanden, die es jetzt zu schließen gilt. Ziel sei es Eltern, aber auch andere Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, wie etwa Ärztinnen und Ärzte, zu sensibilisieren, dem Thema Impfen wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

„Impfungen sorgen dafür, dass Krankheiten regional und in weiterer Folge auch weltweit ausgerottet werden konnten. Das ist allerdings nur möglich, wenn sich viele Menschen impfen lassen. Deshalb ist die Höhe der Durchimpfungsrate ganz entscheidend, um den Eigenschutz und den Herdenschutz zu verbessern“, sagt die Landesrätin.

Kinderimpfungen um neun Prozent gesunken

Im Bereich der Kinderimpfungen sehe man laut Königsberger-Ludwig einen besonderen starken Rückgang der Durchimpfungsraten. Vergleicht man alle in Niederösterreich durchgeführten Kinderimpfungen im Jahr 2021 mit jener Zahl aus 2020, sei diese um neun Prozent gesunken. Bei der Polio-Impfung hatten im Jahr 2019 noch 67 Prozent der unter Einjährigen die erste Impfung erhalten, 2021 waren es nur noch 55 Prozent. Bei der zweiten Polio-Impfung ist die Durchimpfungsrate bei den unter Einjährigen von 44,5 Prozent auf 36,5 Prozent gesunken.

Karl Zwiauer, Kinderarzt und Mitglied des Nationalen Impfgremiums, macht dahingehend darauf aufmerksam, dass die Polio-Impfung Teil der Sechsfachimpfung ist und somit viele Kinder bzw. Säuglinge beispielsweise auch nicht gegen Diphtherie oder Tetanus geimpft sind. Auch bei der Masern- und Rötelimpfung gebe es in Österreich rund 35.000 Kinder, die einen unzureichenden Schutz haben. „Je größer die Impflücken bei Kindern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir lokale Ausbrüche von Krankheiten erleben“, betont Zwiauer. Er fügt hinzu: „Impfungen sind eine der wesentlichsten präventivmedizinischen Maßnahmen, die wir in der Medizin haben. Das hat auch die Corona-Impfung bewiesen, die rund 15 Millionen Menschen das Leben gerettet hat“.

HPV-Impfung: Erste Impfung, die gegen Krebs wirkt

Auch die HPV-Impfung sieht der Mediziner als Meilenstein. „Mit dieser Impfung kann Krebs teilweise zu 100 Prozent verhindert werden. Das ist wirklich außergewöhnlich“, sagt Zwiauer. Seit Kurzem ist die HPV-Impfung für unter 21-Jährige in Niederösterreich, wie viele andere Impfungen, gratis verfügbar. „Jährlich sterben noch immer 180 Frauen in Österreich an Gebärmutterhalskrebs und auch Männer sind von der Krankheit betroffen. Die Impfung schützt dagegen, nutzen Sie also unser Angebot!“, betont die stellvertretende Landessanitätsdirektorin Regina Klenk. Ab dem 21. und bis zum 26. Lebensjahr gibt es in Niederösterreich ebenfalls ein Angebot für eine kostengünstigere HPV-Impfung. Der Selbstbehalt beträgt pro Teilimpfung 100 Euro.