"Arbeitszeit sollte sich nicht mehr am klassischen '9 to 5' orientieren, sondern an der Leistung gemessen werden", "Start-ups brauchen einen besseren Zugang zur Politik" oder "Die besten Köpfe wollen nicht nur den besten Arbeitgeber, sondern auch die beste Arbeit": Diese Thesen wurden am Ende der europäischen Konferenz "Arbeit braucht Zukunft" in der Konerei in St. Pölten aufgestellt.

Veranstaltet wurde die Konferenz vom weltweit agierenden "Innovation in Politics"-Institut unter der Schirmherrschaft von SPNÖ-Chef Franz Schnabl. Gefolgt waren der Einladung hunderte Unternehmer und Arbeiter, um innovative Projekte aus ganz Europa und deren Träger kennenzulernen.

Vorgestellt wurde etwa die Stadt Li, im Norden Finnlands, die es schaffen möchte, völlig auf Müll zu verzichten. "Wir wollen schauen, dass das möglich ist. Wenn es eine kleine Stadt wie Li schafft, kann es jeder schaffen", zeigte sich die Projektverantwortliche Leena Vuotoveso im NÖN-Gespräch zuversichtlich.

Ebenfalls in den Mittelpunkt rückte das Land im Hohen Norden bei der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Diskutiert wurde außerdem etwa, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert oder was Crowdworking und Gig-Economy bedeuten. "Alle diese Projekte haben mich beeindruckt. Die zukunftsorientierten Ideen liefern wichtigen Input für Niederösterreich und ganz Österreich", resümierte Schnabl.

Lisa Röhrer Der Philosoph Anders Indset.

Als Stargast trat zum Abschluss "Rock 'n' Roll"-Plato Anders Indset auf. Der norwegische Wirtschafts-Philosoph gab Denkanstöße zur Zukunft der Arbeit.