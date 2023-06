„Rot-Weiß-Rot in Europa“: Lukas Mandl rüstet sich für Europawahl

Gäste aus Bundes- und Europapolitik, der niederösterreichischen Landes- und der Wiener Stadtpolitik sowie künstlerische Ausnahmetalente aus In- und Ausland fanden sich auf Einladung des niederösterreichischen Europaabgeordneten Lukas Mandl (Europäische Volkspartei) im Palais Niederösterreich in der Wiener Innenstadt ein. Der Waldviertler Moderator Andy Marek führte im Laufe des „Rot-Weiß-Rot“-Abends über 15 Kurzinterviews und stellte den Zusammenhang zwischen Österreich und Europa in den Mittelpunkt.

Auch Niederösterreich war unter den 200 Gästen vertreten. Johannes Pressl, der Präsident des NÖ Gemeindebundes, erzählte vom Besuch des Gemeindebundes im Europaparlament. Themen, die die Gemeinden betreffen, könnten über Lukas Mandl auf Europaebene eingebracht werden. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte in ihrem Gespräch mit Andy Marek, wie wichtig die Vernetzung unterschiedlicher politischer Ebenen sei. Auch der Bundesminister für Inneres und ehemaliger NÖ Landespolitiker Gerhard Karner (ÖVP) wurde zum Interview gebeten.

„Zwölf Ziele für zwölf Monate“

Lukas Mandl hob in seiner Ansprache jene zwölf Ziele hervor, die er noch in den nächsten zwölf Monaten, also vor der nächsten Europawahl, erreichen möchte. „Angesichts der Lage der Welt und Europas“ stehe jetzt, so Mandl, der entscheidende Teil der Arbeitsperiode im Europaparlament bevor. Dazu zählen etwa die Finalisierung klarer europäischer Asylregeln, welche auch von Innenminister Karner hervorgehoben wurden, sowie die Unterstützung von Innovation und Produktion durch Schwerpunkte und weniger Bürokratie. Europa dürfe nicht "der Kontinent des Konsums allein werden. Denn davon kann man nicht leben." Auch die Überwindung des Arbeitskräftemangels durch "Ermutigung junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt und mehr Wettbewerbsfähigkeit", wenn es um die besten Köpfe weltweit geht, gehört zu den von Mandl verfolgten parlamentarischen Zielen. Außerdem müsse die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen "auf europäischem Boden einfacher werden".

Innenminister Gerhard Karner, NÖ Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der Gastgeber des Abends Europaabgeordneter Lukas Mandl tauschten sich über aktuelle Themen auf Landes-, Bundes- und Europaebene aus. Foto: Büro Lukas Mandl

Der österreichische Europaabgeordnete spricht sich klar gegen zentralistische Einflussnahmen aus: "Es widerspricht dem europäischen Gedanken, wenn etwa teure Gebäudesanierungen verpflichtend vorgeschrieben werden sollen, wenn Restriktionen gegen ältere Menschen in mitgliedsstaatliche Führerscheinregeln einfließen oder Verbotspolitik wie gegen den Verbrennungsmotor gemacht wird." Damit die Menschheit dem Klimawandel begegnen könne, brauche es ein Europa mit mehr Stärke nach außen, um andere Teile der Welt auf diesen Weg mitzunehmen. Statt Verboten brauche es „gute Ideen und Innovation".