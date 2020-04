In Europa ist in Krisenzeiten nicht nur auf den Straßen alles anders. Sondern auch in den Parlamenten. In Straßburg soll, wenn es nach EU-Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas geht, aus dem EU-Parlamentssitz ein Notspital werden. In Brüssel will man bis zu hundert Obdachlose in einem Teil des EU-Parlamentsgebäudes unterbringen und Bedürftige mit bis zu 1.000 Mahlzeiten pro Tag aus der Parlamentsküche versorgen.

Und in den Büros von (Nieder-)Österreichs EU-Abgeordneten? Ist statt Pendeln, Ausschuss- und Plenarsitzungen derzeit Homeoffice angesagt. Othmar Karas (EVP), EU-Parlaments-Vizepräsident und gebürtiger Ybbser, gibt diesen Freitag schon sein zweites Live-Pressegespräch auf Facebook, hat als einer der ersten alle bereits gesetzten Maßnahmen von EU-Parlament und EU-Kommission im Zuge der Coronakrise zusammengefasst und laufend aktualisiert. Und kämpft nach wie vor für die Ausgabe von zeitlich begrenzten und zweckgebundenen Corona-Bonds für gezielte finanzielle EU-Hilfen.

Mandl will Europas Solidaritätskorps aktivieren

Lukas Mandl (EVP), Schatzmeister in Österreichs VP-Delegation und Gerasdorfer, kämpft nicht für Bonds, sondern für ein Korps, nämlich das EU-Solidaritätskorps. Das bestünde derzeit aus 130.000 jungen Europäern, die für einen freiwilligen und ehrenamtlichen Hilfseinsatz registriert seien. Und die müsse man, so Mandl, jetzt aktivieren. Daneben diskutiert der EU-Parlamentarier, der auch im Sicherheits- und Beschäftigungsausschuss sitzt, online mit Bürgern, nimmt regelmäßig Video-Podcasts auf, zuletzt auch mit Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger, und findet, dass auch sein (niederösterreichisches) Team in Brüssel und Wien „schnell, digital und global vernetzt“ arbeitet.

Sidl für Sonderausschuss im EU-Parlament

Alexander Bernhuber, Österreichs jüngster EU-Abgeordneter und Kilber Landwirt, kümmert sich im Gesundheitsausschuss um den gemeinsamen Einkauf medizinischer Ausrüstung. Und will die Forschung auch ausreichend finanziert sehen. Und Günther Sidl, Niederösterreichs einziger SP-EU-Parlamentarier?

Der Petzenkirchner arbeitet von zu Hause und konferiert per Video. Zum Beispiel für die Vermeidung von Antibiotikaresistenzen. In der Krise will er europaweit mehr gemeinsames Vorgehen – beim Einkauf und Verteilen von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Schutzausrüstung, aber auch „bei der Frage nach Grenzschließungen und Verkehrsbeschränkungen“. Für all das brauche es, so Sidl, ein europäisches Krisenmanagement. Und: einen Sonderausschuss im EU-Parlament. „Wir dürfen keine Zeit verlieren!“

Der Kalender von NÖs EU-Abgeordneten ist jedenfalls (fast) so voll wie immer. Nächster Termin: die außerordentliche Plenarsitzung am 16. und 17. April.