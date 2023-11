Ex-Moderator Pirchner startet als neuer EU-Abgeordneter

Die Zuständigkeiten des neuen österreichischen EU-Abgeordneten Wolfram Pirchner (ÖVP) wurden am Mittwoch im Plenum des Europaparlaments offiziell verkündet. Der ÖVP-Politiker, der 2018 auf der Landesliste der Schwarzen bei der Landtagswahl kandidierte, wird volles Mitglied im Ausschuss für Regionale Entwicklung, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung, im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie im Haushaltskontrollausschuss. Pirchner folgt Simone Schmiedtbauer nach, die in die steirische Landesregierung wechselte.

"Mit großer Freude und Motivation gehe ich die neue Aufgabe als Europaabgeordneter an. Ich möchte vor allem eine starke Stimme für Europas Regionen, unsere Seniorinnen und Senioren sowie für psychische Gesundheit sein", erklärte Pirchner. "Die Europäische Union ist ein beeindruckender Zusammenschluss von 447 Millionen Menschen, die in über 200 Regionen eine Heimat gefunden haben. Die Regionen Österreichs und Europas lebens- und liebenswert zu halten und für die Zukunft zu stärken, ist daher eine enorm wichtige Aufgabe", so der neue ÖVP-Sprecher im Regionalausschuss.

Bei der letzten EU-Wahl 2019 verpasste Pirchner knapp den Einzug ins Europäischer Parlament. Der Wechsel Schmiedtbauers von Straßburg und Brüssel nach Graz ließ ihn nun auf der Liste nachrücken. Pirchner ist einer breiten Öffentlichkeit als Fernsehmoderator bekannt. Er war unter anderem jahrelang beim ORF tätig, den er 2017 verließ. Nach einer Kandidatur bei der niederösterreichischen Landtagswahl trat er 2019 dann für die ÖVP in Brüssel an. Seine Amtsperiode läuft nun vorerst bis zur kommenden EU-Wahl im Juni 2024.