Nur einen Monat vor Österreichs Übernahme des EU-Vorsitzes geraten ÖVP und FPÖ wegen der EU-Politik aneinander. Der in Brüssel angesehene langjährige EU-Parlamentarier Othmar Karas (ÖVP) griff Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an. Dieser rüttele an den Grundfesten der EU, warf ihm der aus Ybbs stammende Karas vor. Strache hatte am Dienstagabend die Personenfreizügigkeit in der EU, nach der sich jeder EU-Bürger in den Mitgliedstaaten einen Arbeitsplatz suchen kann, in Frage gestellt.

Während die ÖVP-Regierungsspitze zur Aussage von des Koalitionspartners Strache über Stunden am Mittwoch schwieg, knöpfte sich Karas nicht zum ersten Mal den blauen Parteichef und dessen EU-kritischen Kurs trotz der Regierungsbeteiligung der FPÖ vor.

"Es ist bedauerlich, dass Heinz-Christian Strache bei jeder Wortmeldung zur Europäischen Union zündelt und damit Irritationen in und außerhalb Österreichs auslöst“, sagte Karas der Austria Presseagentur im EU-Parlament in Straßburg. Die Bewegungsfreiheit gehöre zu den Grundrechten der Bürger und zum Konzept des Binnenmarktes, von dem Österreich profitiert habe, betonte der ÖVP-Europa-Parlamentarier.

FPÖ-Chef warnt vor „Verdrängungsprozess“ am Arbeitsmarkt

Strache hat sich tags zuvor bei einer Diskussionsveranstaltung im Haus der EU in Wien für eine Reform der Personenfreizügigkeit ausgesprochen. Die Personenfreizügigkeit führe zu einem „Verdrängungsprozess“ auf dem Arbeitsmarkt.

Er spielte damit auf dem Umstand an, dass billigere EU-Ausländer bereits in Österreich befindliche Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten verdrängen. Gleichzeitig kritisierte der FPÖ-Obmann, dass die EU nicht einmal über das Prinzip der Freizügigkeit für Personen auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Union diskutieren wolle.

Karas hielt dem entgegen, dass auch rund 250.000 Österreicher im EU-Ausland arbeiten, ein Großteil davon in Deutschland. Der Wohlstand Österreichs hänge zu 60 Prozent von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt ab.

Neos warnen vor EU-Kurs auf Orban-Linie

Kritik kam auch von den Neos im Wiener Parlament. Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon warnte die österreichische Bundesregierung davor, im Vorfeld von Österreichs EU-Ratspräsidentschaft europafeindliche Parolen zu verbreiten und Österreich von den Nachbarstaaten abzuschotten.

Dass Strache die Personenfreizügigkeit in Frage stelle, zeige, wie sehr dieser bereits auf dem Kurs des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban unterwegs sei.