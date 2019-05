Um Ideen, Vorschläge und Themen rund um die EU geht es bei den EU-Gipfelgesprächen. Auf der Tour vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik durch Österreich geht es dabei für Paul Schmidt (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik) und Georg Pfeifer (Leiter Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments) immer auf einen Berg. Das war auch in NÖ am Göttweiger Berg bei Krems so.

Unter dem Motto „Einen Rucksack für Europa packen“ fragten sie bei Europalandesrat Martin Eichtinger nach, was Niederösterreich mit der EU verbindet. Wohnen, Arbeit, Gesundheitspolitik, Europa und internationale Angelegenheiten – alle Bereiche, für die Europalandesrat Martin Eichtinger zuständig ist, profitieren von der EU, betont er. Ein Beispiel ist die große NÖ Lehrlingsoffensive, durch die rund 7.000 junge Menschen unter 25 in NÖ einen garantierten Ausbildungsplatz erhalten. Über sechs Millionen Euro (der insgesamt 46 Millionen Euro) kommen aus dem europäischen Sozialfonds. Ein anderes Beispiel ist der geförderte Wohnbau. Hier ermöglichen Gelder der Europäischen Investitionsbank Mietern Vergünstigungen von 200 Euro im Jahr.

Gesundheitsprojekte über die Grenzen hinaus

Darüber hinaus gibt es laut Eichtinger Projekte, die mit Interreg-Mitteln unterstützt werden. Wie etwa „Bridges for Birth“. Wenn es in Hainburg einen neonatologischen Notfall gibt, der hier nicht betreut werden kann, musste die Versorgung bisher im rund eine Stunde entfernten Landesklinikum Mistelbach erfolgen. Durch das grenzüberschreitende Projekt mit der Slowakei kann die Versorgung nun in der Uniklinik für Kinderheilkunde nach Bratislava, die nur zehn Minuten entfernt ist, erfolgen. Interreg-Mittel stecken aber auch in der NÖ Sprachoffensive. Dabei lernen niederösterreichische Kinder in Kindergärten, Volksschulen und Neuen Mittelschulen tschechisch, slowakisch und ungarisch.

Über die Grenzen hinaus zusammengearbeitet wird bei vielen weiteren Gesundheitsprojekten, wie etwa dem künftigen grenzüberschreitenden Gesundheitszentrum in Gmünd, in dem tschechische und österreichische Gesundheitsberufe arbeiten sollen. Oder beim österreichisch-tschechischen Geschichtsbuch, das von Historikern beider Länder verfasst wurde, und anlässlich des Jubiläums zum Fall des Eisernen Vorhangs präsentiert wurde.

Natürlich gibt es aber auch Themen, die auf beiden Seiten der Grenze unterschiedlich gesehen werden. Wie etwa Atomkraft. Hier aber, so Eichtinger, habe man die Diskussion versachlicht. Er betont außerdem, dass beide Länder auch auf erneuerbare Energien setzen, Niederösterreich aber im Vergleich zu anderen Regionen enorme geografische Vorteile habe, insbesondere was die Wasserressourcen betrifft. Und: Es gibt Themen, die Nachbarländer gleichermaßen betreffen, weil sich Borkenkäfer & Co. nicht an Grenzen halten.



Ziel: eine hohe Wahlbeteiligung

Ziel der Gipfelgespräche ist es, die Wahlbeteiligung zu steigern. Gewählt wird am 26. Mai. Übrigens: „2014 hatte Niederösterreich die höchste Wahlbeteiligung“, erinnert Georg Pfeifer vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. „Gerade ein Bundesland, das wie NÖ überproportional von Europa profitiert, muss auch eine gewichtige Stimme im Europaparlament und in der EU insgesamt haben“, denkt Paul Schmidt von der Gesellschaft für Europapolitik.



www.europarl.at, www.oegfe.at, www.diesmalwaehleich.eu