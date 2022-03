NÖ-Wohnungslosenhilfe wird "niederschwelliger" und "durchlässiger"

"Obdachlosigkeit ist ein komplexes Problem", sagt Michaela Moser von der FH St. Pölten. Moser ist eine der drei Studienautorinnen, die die NÖ-Wohnungslosenhilfe systematisch auf Defizite und Bedarfsdeckung evaluiert haben und dabei dem Land NÖ sechs zentrale Verbesserungsvorschläge aufzeigen.

Die Problemlage sei breit und reiche bei der Wohnungslosigkeit von unsicherem Wohnen (häusliche Gewalt, Delogierungsgefahr) bis hin zu ungenügendem Wohnen (Sub-Standard, Überbelegung). Von Wohnungslosigkeit betroffene bzw. gefährdete Menschen sind oft von einem "Problemcocktail" mit Arbeitslosigkeit, Schulden, Süchten, häuslicher Gewalt, Scheidung, psychischen Erkrankungen oder auch physischen Einschränkungen konfrontiert. "Wohnen müssen sie alle", sagt Moser. Nach dem internationalen Prinzip "Housing first" müssten prioritär die Wohnprobleme gelöst werden. "Nur mit einer sicheren Basis können die anderen, diversen Probleme gelöst werden."

"Non-Compliance-Zimmer": Nicht-versperrter Container mit Bett und Grundversorgung

Neben einer einheitlichen Datenerhebung, in der etwa nicht nur Erwachsene sondern auch deren begleitete Minderjährige mitgezählt werden, und einer überregionalen Datenbank und zentralen Anlaufstelle sehen die Studienautorinnen den Ausbau niederschwelliger Angebote wie Notschlafstellen bzw. Notwohnungen, die auch für einen längeren Zeitraum genutzt werden können, als "essentiell notwendig" an. "Wie 'Non-Compliance-Zimmer für Menschen, die schon lange auf der Straße oder im Wald gelegt haben und biographisch von den üblichen Lebenssituationen entfernt sind und sich schwer tun, Beratung und Hilfe anzunehmen oder eben das nicht wollen", sagt Moser. Dazu eigne sich beispielweise ein offener Container sein, mit Schlafmöglichkeit und Grundversorgung, der täglich gereinigt und bestückt wird.

Mehr "Durchlässigkeit" mit flexiblen Fördertöpfen

Mit Blick auf die multiplen Problemstellungen wäre auch eine Verbesserung der Durchlässigkeit zur Behindertenhilfe und flexiblere Fördertopfgestaltung auch für die Entscheidungsspielräume der Trägerorganisationen notwendig. Generell brauche es eine Vernetzungsplattform der unterschiedlichen Stakeholder und Schnittstelleneinrichtungen wie Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe und Suchthilfe für einen systematischen Austausch mit politischen Entscheidern und den Behörden auf Landes- und Bezirksebene. Es brauche eine Gesamtstrategie zur Beendigung von Wohnungslosigkeit, um die recht fragmentierten Angebote der NÖ-Wohnungslosenhilfe gemäß "Housing First" auszubauen und sie mit den Zielsetzungen und Maßnahmen der allgemeinen Wohnpolitik zu verknüpfen, so die Studienautorinnen in ihrem Ergebnispapier.

"Der Ergebnisse der Studie werden dazu beitragen das Beratungs- und Betreuungsangebot der NÖ-Wohnungslosenhilfe zu verbessern", sagt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Das Land NÖ unterstützt mit 9,8 Millionen Euro pro Jahr 31 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Dazu zählen Notschlafstellen, Notwohnungen, Betreutes Wohnen, Frauenhäuser für Opfer häuslicher Gewalt, das Mutter-Kind-Haus und Tageszentren für Wohnungslose und und Wohnungssuchende, "mit dem Ziel der Stabilisierung der Lebensverhältnisse".

Königsberger-Ludwig: "Menschen können nicht in Schablonen eingeteilt werden"

Mit der Wohneinrichtung der "pro mente" in Baden mit 30 Plätzen für Menschen über 50 Jahre, die sie auch länger benützen können, sei eine weitere Lücke geschlossen worden, so Königsberger-Ludwig. Die Denkanstöße der Studienautorinnen wie die "Non-Compliance-Zimmer" bzw. eine gemeinsame Onlineplattform, wo alle Trägereinrichtungen mit ihren Angeboten visuell auch dargestellt werden, seien jedenfalls bereits im Umsetzung. Auch auf die Frage, wie die Angebote für betroffene Menschen sichtbarer und auffindbar gemacht werden kann, sei ein Thema.

Die Frage, wie Menschen in welchem Betreuungssystem am besten betreut werden können, sei zentral für die langfristige, gemeinschaftliche Entwicklung der Wohnungslosenhilfe in NÖ. "Es gibt zwar unterschiedliche Fördertöpfe, aber Menschen kann man nicht in Schablonen einteilen", sagt Königsberger-Ludwig.

Das bestätigt auch Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Egal aus welchem Fördertopf, ob Behindertenhilfe oder Sozialhilfe - das soll nicht eine Frage für die betroffenen Menschen sein. Hauptsache sie bekommen Hilfe", so die Landesrätin. Teschl-Hofmeister betont die semantischen Überscheidungen und die notwendige Vernetzung.