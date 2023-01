Land NÖ unterstützt Bauern bei Direktvermarktung und Digitalisierung

Werbung

Schon in der NÖ-Landeshymne von 1965 würden die Leistungen der NÖ-Bauernschaft an der Stelle “Getreu dem Geist der Ahnen, wir schaffen uns das Brot und halten hoch die Fahnen blau-gold und rot-weiß-rot” besungen. “Die Bäuerinnen und Bauern prägen unser Leben und Kulturlandschaft. Und sie tragen zur Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln bei”, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstag im Zuge der Präsentation eines Unterstützungspaket für Direktvermarkter und NÖ-Bauern.

Die Leistungsbilanz der NÖ-Bäuerinnen und Bauern sei geprägt von Effektivität, Leistungsqualität - “und das 365 Tage im Jahr”, so Mikl-Leitner. Jeder vierte Agrarbetrieb und jeder zweite Acker befindet sich in Niederösterreich. Acht von zehn Erdäpfel und jeder fünfte Liter Milch wird hierzulande produziert. Hat im Jahr 1950 ein Landwirt zehn Menschen mit Lebensmitteln versorgt, versorgt heute ein Bauer 150 Menschen.

Ein Paket, das kleinen Bauern zugute kommen sollen

Um die regionale Versorgung mit Lebensmitteln auch in Zukunft sicherzustellen, schnürt das Land NÖ ein neues 2,5 Millionen Euro Unterstützungspaket für die NÖ-Bauernschaft und die Direktvermarkter, die etwa ihre Erzeugnisse ab Hof, in Bauernläden, auf dem Markt oder im Heurigenlokal vertreiben. “Wir wollen mit diesem Unterstützungspaket für kleine Betriebe, dass diese bleiben und auch zukünftig wirtschaften können”, sagt Landes-Vize Stephan Pernkopf.

Die Vorteile von regionaler Erzeugung und Direktvertrieb würden auf der Hand liegen, sagt Pernkopf. Er nennt die Familie Schrittwieser, ein bäuerlicher Direktvermarkter aus Bischofstetten und einer von 717 “So schmeckt NÖ”-Partnerbetrieben. Die Familie verkaufe in St. Pölten ihre Erzeugnisse, das bringe “kurze Wege, wenig CO2-Abdruck und beste Qualität für die Konsumenten.”

Direktvermarkter und "Abgelegene" profitieren

Als Teil des Unterstützungspaket werden 1,5 Millionen Euro für die Direktvermarktung zur Verfügung gestellt. Gefördert werden etwa die technische Aufrüstung von Ab-Hof-Systemen oder Überwachungs- und Kontrollsysteme gegen Einbruch und Diebstahl. Die Förderung wird direkt über das Land NÖ abgewickelt.

Weiters wird die Soziale Betriebshilfe, die bei Schicksalsschlägen, aber auch bei erfreulichen Lebensereignissen wie einer Geburt greift, damit der Bauernhof weiter bewirtschaftet werden kann, ausgebaut. Derzeit unterstützen 30 Dorfhelferinnen, 22 Zivildiener und der Maschinenring. Konkret sollen die sozialen Beiträge ausgeweitet werden. “Es laufen hier Verhandlungen auf Bundesebenen. Wir treten seitens des Landes NÖ in Vorlage mit einer halben Million Euro”, sagt Mikl-Leitner.

Pielachtaler Bauer war Ideengeber für Zuschuss

Für Landwirte in entlegenen Randlagen gibt es eine Mobilfunk-Förderung. Bis zu 500 Euro bzw. 50 Prozent der Anschaffungskosten werden beispielweise für einen Mobilfunkverstärker zugeschossen, “damit auch dort das Internet funktioniert”, so Pernkopf. Betroffene Betriebe, etwa 500 bis 1.000 in NÖ, werden schriftlich mit einem Angebot kontaktiert.

Anstoß dafür gab ein Pielachtaler Bergbauer, der keine Transaktionen via E-Banking durchführen konnte. “Er musste immer 300 Meter für Netzempfang rausrennen, um den Pin-Code zu empfangen. Zurück am PC war dann die Transaktionszeit bereits abgelaufen”, erzählte Pernkopf. Für effizienteres Arbeiten werden außerdem Kleininvestitionen im Bereich Digitales, etwa für ein modernes Buchhaltungssystem, mit einem Direktzuschuss bis zu 15.000 Euro bzw. maximal 25 Prozent.

Mit einer Pauschale sollen Bauern auch bei den Tierarzt-Beschauungskosten unterstützt werden. Daraus ergebe sich eine Entlastung von bis zu 3.000 Euro pro Jahr. Außerdem werden die tierärztlichen Beschautarife erhöht und die Entschädigungen bei Fleischbeschauungsterminen angehoben.

Pernkopf stellt sich gegen Eigentumsbesteuerung

Mit Blick auf Deutschland, wo seit Jahresanfang Immobilien bei Schenkung und Erbschaft neu bewertet werden und Erben hohe Abgaben drohen, stellt Pernkopf klar: “Wir sind absolut gegen Eigentumsbesteuerung. Für die Bäuerinnen und Bauern stellt der Betrieb eine Produktionsgrundlage da”. Dass der “Agrardiesel” mit einer Reduktion von 40 Cent pro Liter wieder eingeführt, sei ein großer Erfolg. Pernkopf wolle sich weiterhin für den Rabatt einsetzen und fordert, dass die Agrar-Diesel steuerfrei wird.