Wie relevant ist St. Pölten, ist Niederösterreich für Sie als Bundespräsident?

Alexander Van der Bellen: St. Pölten ist eine im internationalen Vergleich kleine, aber schöne Stadt mit einer wunderbaren Atmosphäre. Ich hoffe deshalb sehr, dass die Stadt 2024 zur Europäischen Kulturhauptstadt wird. Niederösterreich ist so groß und vielfältig, dass es schwer ist, Gemeinsamkeiten auszumachen. Ich bin viel in Niederösterreich unterwegs, alleine schon, weil es Wien umschließt.

Und politisch? Wie beurteilen Sie die Arbeit der Landesregierung unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner?

Ich habe eine sehr gute Gesprächsbasis mit der Frau Landeshauptfrau. Sie hat mich in der Hofburg besucht und ich habe sie hier im Landhaus besucht. Mir ist ein guter Kontakt zu den Landeshauptleuten wichtig, weil sie doch sehr nahe dran sind an den Bürgerinnen und Bürgern.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (74) zur Diskussion um Drasenhofen: „Menschenrechte gelten für alle, das wird auch Herr Waldhäusl eines Tages einsehen müssen.“ | Erich Marschik

Mikl-Leitner verteidigte die absolute Mehrheit. Halten Sie absolute Mehrheiten für demokratiepolitisch bedenklich oder hilfreich für die Umsetzung von Vorhaben?

Die absolute Mehrheit ist sicher angenehm für die Landeshauptfrau. Und begrenzt wird die Macht ohnehin durch die Proporzregierung, in der auch SPÖ und FPÖ sitzen.

Mit Gottfried Waldhäusl sorgt ein Mitglied der NÖ Landesregierung österreichweit immer wieder für Aufregung, zuletzt wegen Drasenhofen. Wie beurteilen Sie, was dort passiert ist?

Ich glaube, da hat die Landeshauptfrau mit ihrem Ultimatum an Herrn Waldhäusl vollkommen richtig reagiert. Menschenrechte gelten für alle, das wird auch Herr Waldhäusl eines Tages einsehen müssen.

Sind Sie zuversichtlich, dass er das einsehen wird?

Es ist Weihnachten …

Migration ist auch bundesweit ein Dauerthema, das die neue Regierung von Anfang an begleitet hat. Wie bewerten Sie allgemein die Arbeit der Bundesregierung, nach einem Jahr?

Ich habe eine gute Gesprächsbasis, eigentlich mit allen, auch mit denen, denen wir ganz zum Schluss sagen „We agree to disagree“. Wir verstehen die Position des jeweils anderen, besprechen die Sachen durch. Es gibt eine gewisse Vertrauensbasis, besonders mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Gerade im Rahmen der EU-Präsidentschaft hatten wir viel miteinander zu tun.

Wie fällt Ihre Bilanz von Österreichs EU-Präsidentschaft aus?

Es war eine herausfordernde Präsidentschaft, aber ich glaube, von den anderen 27 Mitgliedsländern der Union wurde sie sehr positiv aufgenommen. Aber machen wir uns nichts vor: Die Präsidentschaft ist keine EU-Diktatur. Es ist eine Moderation im Grunde genommen. Aber im Hintergrund ist auf jeden Fall manches weitergegangen.

Wie sehen Sie insgesamt die Entwicklung der EU, auch vor dem Hintergrund, dass 2019 das Europäische Parlament gewählt wird?

Es soll sich jede und jeder Wahlberechtigte gut überlegen, wem er oder sie die Stimme geben wird. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass die EU existiert. Jeder soll sich fragen, ob es für ihn eine Freude wäre, in der Früh aufzuwachen und zu sehen, es ist alles auseinandergebrochen, wir sind wieder ganz allein. Das schaue ich mir an, wie wir weltweit Interessen als Einzelstaat besser durchsetzen als die EU mit ihren 500 Millionen Einwohnern. Ganz abgesehen vom ökonomischen Gewicht. 500 Millionen Konsumenten übergeht man nicht leicht – auch nicht Google und Microsoft und wie sie alle heißen, mit ihrer Marktmacht.

Mitte Dezember war die Weltklimakonferenz in Katowice. Wie beurteilen Sie das Ergebnis?

Zufrieden ist man nie, wenn es um den Klimaschutz geht. Katowice war in letzter Sekunde, glaube ich, ein Erfolg. Weil es ja dann nicht darum gegangen ist, die Ziele im Einzelnen festzusetzen, sondern das, was in Paris vor drei Jahren vereinbart wurde, in das sogenannte Regelbuch zu gießen.

Wo würden Sie von der Bundesregierung noch mehr Initiativen in diese Richtung erwarten?

Ich möchte es anders formulieren: Geht uns alle der Klimawandel etwas an oder nicht? Und da soll man sich nicht nur auf die Bundesregierung verlassen. Natürlich steht die Bundesregierung unter Druck, aber wir alle stehen unter Druck, weil der Klimawandel unser Leben unmittelbar beeinflusst – und das schon jetzt.

Die FPÖ will von der Republik die Kosten für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl einklagen. Wie beurteilen Sie diesen Schritt und will jetzt vielleicht auch das Komitee, das für Ihre Wahl eintrat, die Wahlkampfkosten rückerstattet haben?

Abgesehen davon, dass ich irgendwie beteiligt war an diesem Wahlkampf (schmunzelt). Wenn ich mir das von außen anschaue, ist das nicht ohne Ironie, oder? Die Partei, die das Wahlergebnis vom Mai erfolgreich angefochten hat und dadurch erst die Verlängerung des Wahlkampfes erzwungen hat, nicht direkt, aber der Verfassungsgerichtshof ist dem Antrag gefolgt und hat diese Wahl aufgehoben, verlangt jetzt eine Rückerstattung der Zusatzkosten. Juristisch wird das sicher interessant, wobei das Spannende auch nicht ohne Ironie ist, dass die Bundespräsidentenwahl die einzige Wahl ist, bei der generell keine Wahlkampfkosten rückerstattet werden. Der Verein, der für mich die Wahlkampforganisation und Finanzierung auf die Beine gestellt hat, hat sich unabhängig von dieser Entscheidung dazu entschlossen, nicht zu klagen.

Sie sind bald zwei Jahre im Amt. Wie fällt die Zwischenbilanz aus?

Es war eine Herausforderung, weil es schon in der ersten Woche hinter verschlossenen Türen eine kleine Regierungskrise gegeben hat. Dann kamen die Nationalratswahlen und sie haben zu etwas geführt, das die Franzosen „Cohabitation“ nennen – mit einem Bundespräsidenten und einer Regierung, die aus unterschiedlichen politischen Strömungen kommen. Unsere Wählermengen sind aber nicht disjunkt, sondern überschneiden sich offensichtlich. Abgesehen von meiner innenpolitischen Rolle gibt es aber auch die außenpolitische – zeitlich gesehen ist das wahrscheinlich der gleiche Zeitaufwand. Wir waren heuer auf 21 Auslandsreisen.

Und wie schaut es mit 2022 aus – haben Sie schon einmal an eine Wiederkandidatur gedacht?

Ich schließe aus der Frage, dass Sie merken, dass mir das Amt Freude macht. Aber ich möchte das in keiner Weise kommentieren.

Das heißt: Die ersten zwei Jahre waren herausfordernd, aber Ihr Amt macht Ihnen Spaß?

Spaß? Wenn ich nicht so fröhlich bin, dann zitiere ich gern Winfried Kretschmann, der ist ungefähr in meinem Alter. Er hat auf die Frage „Macht Ihnen denn das noch Spaß in Ihrem Alter?“ geantwortet: „Politik macht nicht Spaß, Politik macht Sinn.“