NÖN: Facebook oder Instagram?

Margarete Schramböck: Beides.

Weil Sie müssen?

Schramböck: Die digitalen Plattformen sind Teil des Lebens und daher völlig selbstverständlich geworden.

Wie stehen Sie zu Facebook? Ist das nicht eher für ältere Leute?

Peter Parycek: Facebook deckt ziemlich gut die Gesellschaft ab. Die Jugendlichen betreiben das als Schönwetter-Profil für die Familie. Die wirklich spannenden Dinge werden in den privateren Plattformen geteilt. Man könnte fast von einem digitalen Biedermeier sprechen.

Schramböck: Sie haben schon Recht, dass sich die Welt sehr schnell entwickelt, dass die Plattformen sehr gut achtgeben müssen, wie sie mit ihren Verbrauchern umgehen. Facebook wird älter mit den Menschen, es wird sich weisen, welche dieser Plattformen erfolgreich sind. Was mich stört, ist, dass keine europäischen Plattformen dabei sind. Dass Europa und Österreich viel verabsäumt haben.

Haben Sie keine Bedenken wegen der Sicherheit?

Parycek: Es gibt keinen Ort, wo die Daten besser aufgehoben sind als bei Google – weil sie die besten IT-Leute haben.

Schramböck: Datensicherheit ist ein wichtiger Punkt. Man muss schon drauf achten, was man ’reinstellt und was man weitergibt. Da braucht es aus meiner Sicht eine klare Strategie, das gehört zur digitalen Kompetenz.

Ist eine pädagogische Aufgabe, den jungen Leuten den richtigen Umgang damit beizubringen?

Parycek: Ich glaube, den Jungen müssen wir das weniger beibringen, die können eher uns beibringen, wie man die jeweiligen Plattformen am besten – und sichersten – bedient.

Schramböck: Das Thema Sicherheit im Internet über alle Altersschichten hinweg ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen Mitte September einen Pakt für digitale Kompetenzen vor. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was teile ich, was teile ich nicht, welche Gefahren lauern im Internet? Das ist für die ältere Generation wichtig. Bei denen müssen wir die Sicherheitsaspekte stärken, die Angst vor Risiken nehmen. Wir wollen den Menschen so einfache Services wie möglich bieten. Meine Vision ist, Dienstleistung anzubieten, bevor sie selbst dran denken, zum Beispiel an die Verlängerung des Reisepasses.

Wir werden also alle glücklicher, zufriedener und besser leben? Solche Versprechungen haben sich in der Menschheitsgeschichte bisher selten erfüllt …

Schramböck: Ich gehe hundert Jahre in meiner Tiroler Familiengeschichte zurück. Was wäre gewesen? Ich hätte auf einem Bauernhof als Magd gearbeitet, hätte nicht heiraten können, wäre jetzt schon gestorben. Natürlich kann ich anders auch leben, aber will ich zurückgehen und will ich den Fortschritt missen? Will ich kein Auto mehr haben? Beim Automobil hat es früher geheißen, bei 25 km/h stirbst du. Heute glauben wir, wenn wir mit 25 km/h fahren, müssen wir sterben, weil’s so langsam ist.

Parycek: Und wir werden den Fortschritt nicht verhindern können. Das ist in der Natur der Menschheit, wir entwickeln uns ständig weiter.

Und wenn Menschen das trotzdem nicht wollen?

Schramböck: Unser Ziel ist nicht, den analogen Weg abzudrehen. Sondern beide zur Verfügung zu stellen. Und das Digitale so attraktiv und bequem zu machen, dass es genutzt wird. Es soll mir Nutzen bringen, dann verwende ich es. Gezwungen wird überhaupt niemand.

Parycek: Und in der übernächsten Legislaturperiode gibt es keine Papiere und Urkunden mehr. Die brauchen wie dann nicht. Aber natürlich wird es weiter einen analogen Weg über ein Bürgerservice geben.

Doch viele digitale Wege sind noch nicht ausgebaut ...

Schramböck: Wir sind gerade in einer Phase, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, aber noch nicht alles perfekt ist. Wir sind in der Entwicklung, noch ist nicht alles gut. Das ist gerade das Spannende. So eine Phase gibt es nur alle 250 Jahre. Wir sind Zeitzeugen!

Die Gesprächspartner auf einen Blick

Dr. Margarete Schramböck (ÖVP) ist gebürtige Tirolerin und seit 2018 Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Parycek ist Leiter des Departments für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung an der Donau-Universität Krems und Mitglied des zehnköpfigen Digitalrates der deutschen Bundesregierung.