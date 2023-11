Der Nahost-Konflikt ist bei uns angekommen

In einer Schule in Berlin hat eine Palästina-Flagge zu einem Schlagabtausch zwischen einem Schüler und einem Lehrer geführt. Solche Eskalationen sind in NÖ keine bekannt. Thema ist der Nahostkonflikt seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel jedoch auch hierzulande. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) berichtet von „mehr Diskussionen in den Klassen“. Debattiert wird über das Ziel der Hamas ebenso wie über die Errichtung eines Staats Palästina und die Gegenangriffe auf den Gaza-Streifen.

Angesichts der Bedeutung der Region für die großen Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum ist auch viel Propaganda im Umlauf – vor allem in den Sozialen Medien. „Uns ist bewusst, dass in Familien ganz unterschiedliche Narrative erzählt werden“, heißt es aus der NÖ-Bildungsdirektion. Angesichts der Darstellungen in Sozialen Medien seien Lehrkräfte und Mitschüler oft mit gewaltverherrlichendem und antisemitischem Gedankengut konfrontiert. Ein Ansatz könnten Anti-Extremismusworkshops sein, wie sie das Innenministerium über die Abteilung Prävention innerhalb der Staatsschutzbehörde anbietet. Die Workshops für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, aber auch Berufstätige thematisieren Antisemitismus, aber auch das Verbotsgesetz und Demokratie. Darüber hinaus stellt das Bildungsministerium Infomaterial zum Nahostkonflikt zur Verfügung. So soll Radikalisierung verhindert werden.

Für ausgeschlossen hält Terror-Experte Nicolas Stockhammer von der Uni für Weiterbildung Krems Ausschreitungen in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt auch in Österreich nicht. So gebe es in St. Pölten eine radikalisierte islamische Szene, die vom Verfassungsschutz überwacht werde. Für potenzielle Gefährder hält er „die hiesige Islamistenszene, Anhänger der jihadistischen Organisationen, aber auch der Hamas“. Dass auch Rechtsextreme zu Gefährdern werden, sei nicht ausgeschlossen: „Ein solcher Konflikt treibt eine extremistische Spirale voran. Islamisten und Rechtsextremisten, genau wie Linksextremisten teilen einen Antisemitismus, der jeweils anders begründet wird.“

Um den wachsenden Antisemitismus zu ersticken und Terror zu verhindern, müssen auch Menschen außerhalb der Schule etwas beitragen, sagt der Experte. Er rät, den Dialog zu suchen. Möglich sei das auch am Arbeitsplatz oder in Vereinen. „Wenn man merkt, dass sich jemand im Umfeld radikalisiert, ist es wichtig, sich an die Beratungsstelle zu wenden und es den Behörden zu melden.“ In der Pflicht sieht er zudem die islamische Glaubensgemeinschaft. Sie sei angehalten, aufklärend zu wirken. Das Ausrufen der Terrorwarnstufe „hoch“ hält Stockhammer für richtig. Das sei auch ein Zeichen an Gewaltbereite, dass es schwieriger werde, Vorhaben umzusetzen.

Verstärkter Schutz für jüdische Objekte

Jüdische Objekte müssen dennoch verstärkt geschützt werden, berichtet Martha Keil, die Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest) mit Sitz in St. Pölten. Sie hält Aufklärung für das Gebot der Stunde und appelliert, die Gedenktage zu nutzen, um daran zu erinnern, dass jeder ein Recht darauf habe, in Frieden zu leben und keine Bevölkerungsgruppe kollektiv verfolgt werden dürfe.

Musliminnen und Muslime sind vermehrt Anfeindungen ausgesetzt

Die islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs betont, dass versucht werde, Musliminnen und Muslimen in Moscheen und im Religionsunterricht bei der Verarbeitung der Ereignisse zu helfen. Betont wird dort aber auch, dass die Ereignisse auch zu mehr Anfeindungen gegenüber Muslimen geführt haben. „Muslimische Kinder und Jugendliche werden in der Schule zunehmend Rechtfertigungsdruck ausgesetzt“, berichtet Pressesprecherin Valerie Mussa.