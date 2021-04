32.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind seit über 12 Monaten ohne Arbeit. Rund 26.000 Menschen sind in Kurzarbeit und 54.400 in Summe arbeitslos, davon 27.000 Frauen, die besonders von der Corona-Krise am Arbeitsmarkt betroffen sind. "Umso mehr sind wir aufgefordert zu handeln und Akzente zu setzen", sagt SPÖ-Landesparteivorsitzender und Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl.

Es habe zwar "für die Heldinnen und Helden in der Corona-Krise billigen Applaus, aber nicht mehr Respekt, bessere Bezahlung und mehr Perspektiven in ihren Jobs gegeben", kritisiert Schnabl. Gemeint sind damit unter anderem Beschäftigte in der Pflege, im Handel und im Transport.

Die SPÖ-NÖ wiederholt ihre Forderung nach einer Arbeits- und Joboffensive für Niederösterreich und legt im Rahmen des zweiten, digitalen "Tag der Arbeit" eine Online-Petition auf ihrer Website auf. Die Sozialdemokraten fordern darin eine "Aufschwung-Milliarde" mit Investitionen in Bildung, Wohnen, Kinderbetreuung, Pflege, Infrastrukturmaßnahmen, Digitalisierung und Fördermaßnahmen wie eine Neuauflage des Heimwerkerbonus. Damit wolle man 80.000 zusätzliche Jobs in Niederösterreich schaffen und eine Vollbeschäftigung erreichen. Derzeit gibt es in NÖ beim AMS 11.000 offene Arbeitsstellen.