Seit 1. Oktober ist Barbara Komarek neue Geschäftsführerin der NÖVOG, des NÖ Eisenbahnunternehmens, das unter anderen die Mariazellerbahn betreibt. Heute früh wurde Komarek offiziell von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko vor Journalisten vorgestellt.

SP Niederösterreich-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Schnabl greift in seinem Facebook-Posting von heute Vormittag diese Neubesetzung auf. Er merkt an: „Die NÖVOG befindet sich zu 100 Prozent in Besitz des Landes Niederösterreich. Komarek war die Büroleiterin der ÖVP-Regierungsmitglieder Liese Prokop, Petra Bohuslav, Johann Heuras und Karl Wilfing.“ Schnabl fordert in seinem Posting ein Objektvierungsgesetz und hat sein Posting mit den beiden Hashtags #DieBestenbrauchtdasLand #NichtdieSchwärzesten versehen.

"Kritik ist nicht nachvollziehbar"

Bei der NÖVOG kann man diese Kritik nicht nachvollziehen. „Mit Barbara Komarek haben wir die beste Kandidatin für die Geschäftsführung der NÖVOG gefunden. Deshalb ist auch die Kritik von LH-Stellvertreter Schnabl nicht nachvollziehbar. Der Bewerbungsprozess lief transparent und gesetzeskonform. Ein Monat lang wurde in zwei Tageszeitungen - Wiener Zeitung & Standard - die Stelle ausgeschrieben, danach ein Personalberater für ein Hearing beauftragt und zum Schluss hat der Aufsichtsrat ebenfalls die Eignung der Kandidaten geprüft“, heißt es vom Unternehmen auf Nachfrage der NÖN.

Und weiter: „Durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs hat sich Barbara Komarek auszeichnen und durchsetzen können. Sie hat etwa die Übernahme der ÖBB-Regionalbahnen durch die NÖVOG federführend im zuständigen Landesrats-Büro begleitet und war damit bei der Geburtsstunde der NÖVOG in ihrer heutigen Form dabei. Auch darüber hinaus hat sie durch ihre Tätigkeit umfassendes Wissen und Erfahrung was den Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich, seine Finanzierung, Organisation und Abwicklung betrifft gesammelt.“