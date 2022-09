Reform der Kinderbetreuung: Woher kommt das Personal?

Werbung

Spätestens 2027 soll es für jedes Kind unter sechs Jahren in Niederösterreich unweit vom Wohnort der Familie einen Betreuungsplatz geben – auch am Nachmittag. Dazu braucht es zu den aktuell 3.000 Betreuungsgruppen in Krippen, Kindergärten und Horten 850 zusätzliche – 600 in Kindergärten und 250 für die Kleinkindbetreuung. Benötigt werden dafür auch 850 neue Fachkräfte.

Katharina Stauber: „Bedingungen müssen sich verbessern.“ Foto: NEBÖ

Die Frage, woher die kommen sollen, beschäftigte nach der Präsentation der Kinderbetreuungsreform viele Leserinnen und Leser sowie den politischen Mitbewerb. Schließlich mangelt es schon jetzt an Betreuungspersonal – auch, wenn in Niederösterreich im aktuellen Schuljahr im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch alle Stellen besetzt werden konnten. „Es gibt aber wenige Springerinnen und Vertreterinnen“, sagt Katharina Stauber, die als Pädagogin im Bezirk Baden arbeitet und sich im Netzwerk elementare Bildung Österreich engagiert.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärt, dass ein Programm ausgearbeitet werde, um das zusätzlich benötigte Personal rekrutieren zu können. Der Blick werde dabei auf die Ausbildung und den Arbeitsmarkt gerichtet. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) sagt, dass vor Ort gezielt Leute angesprochen werden sollen, die als Wiedereinsteiger in Frage kommen. Zudem soll die Verkleinerung der Gruppen den Beruf attraktiver machen, meint Teschl-Hofmeister.

Das ist aus Sicht von Expertinnen auch notwendig. „Die Ausbildung machen genügend Menschen. Nur in der Praxis sehen sie dann oft, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen“, erzählt Stauber. Selbst die nun angekündigte Verkleinerung auf 22 Kinder pro Gruppe ist aus ihrer Sicht nicht ausreichend. „Optimal wäre ein Betreuungsverhältnis von 1:7“, sagt die Pädagogin. Gleichzeitig fordert sie Begleitung für neue Pädagoginnen und Pädagogen – ähnlich wie das Mentoring-Programm für Jung-Lehrkräfte. So soll verhindert werden, dass sie aus Überforderung wieder abspringen.

Reform wird Herkules-Aufgabe

Viktoria Miffek vom Verein Edu-Care betont, dass es gerade bei kleineren Kindern die bestausgebildeten Kräfte braucht. „Wenn es Rahmenbedingungen gibt, in denen sich die Kinder gut entwickeln können, sind die Pläne in NÖ zu begrüßen“, resümiert sie.