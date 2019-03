2016 beschloss das Land Niederösterreich die Neuordnung der landwirtschaftlichen Fachschulen und Berufsschulen – um „starke und konkurrenzfähige Schulen zu schaffen“, wie ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister formuliert. Dafür erfolgte am Donnerstag der symbolische Spatenstich in der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra.

Die bisher 16 landwirtschaftlichen Fachschulen werden an elf Standorten zusammengeführt: Zwettl, Gießhübl, Hohenlehen, Hollabrunn, Mistelbach, Obersiebenbrunn, Pyhra, Warth, Krems, Langenlois und Tullnerbach. Für jede Schule wurde ein neues pädagogisches Konzept erarbeitet. Zusätzlich werden auch diverse bauliche Maßnahmen getätigt: Insgesamt 110 Millionen Euro werden bis 2023 für Bau- und Investitionsprogramme in die Hand genommen, um niederösterreichweit Projekte wie ein neuer Hühnerstall in Gießhübel, eine Fischzucht in Hohenlehen oder eine neue Rinderhalle für die Schule in Pyhra zu realisieren.

„Die Zusammenfassung der Standorte bringt eine Aufwertung, ein Vorantreiben der Regionalität und eine Attraktivierung im Sinne moderner Managementbetriebe in Kombination mit der traditionellen Basisausbildung“, sieht Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, das große Investitionsvolumen als klares Statement für die bäuerliche Jugend.