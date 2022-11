Was man zur NÖ Landtagswahl wissen muss

Werbung

Seit der Vorwoche steht der Termin. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wählen am Sonntag, 29. Jänner, ihr neues Landesparlament. Darauf haben sich, wie ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger bei der Bekanntgabe des Termins betonte, alle Parteien geeinigt.

Es handelt sich dabei um den aufgrund der gesetzlichen Fristen frühest möglichen regulären Wahltermin. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) soll ihn die Landesregierung offiziell beschließen. Wie es dann weitergeht und was man zur Wahl 2023 wissen muss, erfahrt ihr hier:

Weniger Wahlberechtigte

Wahlberechtigt sein werden bei der Landtagswahl 2023 erstmals nur Menschen, die in NÖ ihren Hauptwohnsitz haben. Das ist die Folge einer zu Jahresbeginn getroffenen Gesetzesänderung, durch die Nebenwohnsitzer ihr Stimmrecht bei Landes- und Gemeindewahlen verloren haben. Die genaue Zahl der Wahlberechtigten kann erst errechnet werden, wenn die Landesregierung den Stichtag dafür fixiert hat. Um einen Richtwert zu bekommen, hilft jedoch ein Blick auf die Bundespräsidentenwahl: Da konnten 1,29 Millionen Menschen aus NÖ ihre Stimme abgeben. Die Zahl der Wahlberechtigten für die Landtagswahl wird sich in dieser Größenordnung befinden und damit deutlich niedriger sein als 2018. Damals gab es 1,39 Millionen Stimmberechtigte.

Bekannte Spitzenkandidaten

Bei welchen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzerl machen können, ist bereits so gut wie fix. Während 2018 alle Landesparteien mit neuen Kandidaten ins Rennen gingen, gibt es diesmal voraussichtlich keine Veränderung: Für die Volkspartei wird wieder Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf Platz eins antreten, für die Sozialdemokraten erneut Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Bei der FPÖ wurde der Listen-Erste zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, er dürfte aber wieder Udo Landbauer heißen. Bei den Grünen ist Helga Krismer Spitzenkandidatin, bei den NEOS Indra Collini.

Kandidaten-Listen müssen 37 Tage vor Wahl stehen

Alle anderen Namen auf den Kandidatenlisten müssen in den nächsten Wochen fixiert werden. Zeit ist dafür bis zum 37. Tag vor der Wahl, also genau bis Weihnachten. Noch unklar ist, ob auch die Corona-Maßnahmen-kritische Partei MFG am Stimmzettel stehen wird. Sie kündigte an, entweder selbst zu kandidieren oder zumindest eine Partei zu unterstützen.

Wahlprogramme werden im neuen Jahr präsentiert

Die Wahlprogramme werden offiziell wohl in den ersten Tagen des neuen Jahres präsentiert. Die inhaltlichen Schwerpunkte zeichnen sich aber bereits ab: Die Themen (Klein-)Kinderbetreuung, leistbares Wohnen, Energiewende sowie Teuerung werden eine Rolle in den Auseinandersetzungen vor der Wahl spielen.

Gegenkandidaten der ÖVP wollen neue Macht-Verhältnisse

Dass für die ÖVP bei der Wahl viel auf dem Spiel steht, zeigten mehrere Sonntagsfragen im Auftrag der NÖN: Wäre Ende September gewählt worden, hätte die Volkspartei die absolute Mehrheit etwa verloren. Und obwohl die Parteien – mit Ausnahme der Grünen – zur Termin-Bekanntgabe geeint vor die Medien traten, machten sie kein Geheimnis aus ihrem Ziel, die ÖVP vom Thron zu stoßen. Christian Samwald (SPÖ) sah den 29. Jänner als „Ausgangspunkt für ein neues modernes NÖ“. Udo Landbauer (FPÖ) ließ nach der Pressekonferenz wissen, dass er Niederösterreich „aus dem Würgegriff der ÖVP befreien wolle“. Indra Collini (NEOS) konnte sich den Seitenhieb schon bei der Präsentation nicht verkneifen: „Es ist wichtig, dass sich die Verhältnisse ändern“, meinte sie und nannte „politische Skandale“ als Grund dafür.

Noch zwei Landtagssitzungen

Die Arbeit im Landtag läuft bis Ende des Jahres weiter. Die letzten beiden Landtagssitzungen der aktuellen Periode bringen beispielsweise Änderungen im Raumordnungsgesetz und den Beschluss des Kinderbetreuungspakets.