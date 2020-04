Prüfungen starten am 25. Mai, mündliche Matura entfällt .

Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierte seine Pläne für die "verschlankte Matura". Geprüft wird schriftlich heuer nur in drei Fächern, mündlich nur auf freiwilliger Basis. Die Vorbereitung beginnt am 4. Mai. In Niederösterreich betrifft das rund 7.000 Schüler, die heuer ihre Matura ablegen.