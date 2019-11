Mit dem europäischen Fahrplanwechsel am 15. Dezember werden zahlreiche zusätzliche Verbindungen auf Niederösterreichs Bahnstrecken in Kraft treten. Mit diesem Datum werden in NÖ 33 Millionen Kilometer an Zug-Angebot zur Verfügung stehen. Dies präsentierten Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) und VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Weinviertel

Auf der Nordbahn zwischen Gänserndorf und Wien gibt es künftig täglich und ganztags bis 23.20 Uhr einen Stundentakt. Auf der Nordwestbahn wird es mit Fahrplanwechsel auch am Wochenende einen Stundentakt bis Retz geben. Retz-Znaim wird im Zweistundentakt geführt. Und auf der Marchegger Ostbahn gibt es einen durchgehenden REX-Stundentakt bis Marchegg. Der letzte Zug nach Marchegg fährt ab Wien um 00.16 Uhr weg, aktuell geht der letzte Zug ab Wien um 22.16 Uhr.

Waldviertel

Am Streckenast der Franz-Josefs-Bahn nach Gmünd wird es eine neue Spätverbindung geben, nämlich mit der letzten Verbindung ab Wien nach Sigmundsherberg um 22.28 Uhr – zwei Stunden später als bisher. Außerdem werden zusätzliche, schnelle Wochenendzüge zwischen Gmünd und Wien geführt (in Gmünd wird es eine Abfahrt samstags und sonntags um 18.02 Uhr geben, Abfahrt von Wien Richtung Gmünd wird samstags und sonntags um 7.32 Uhr sein). Am Streckenast der Franz-Josefs-Bahn wird künftig die letzte Verbindung von Wien nach Krems etwa um 0.05 Uhr statt bisher um 23.05 Uhr Wien verlassen (Montag bis Samstag). Es wird auch einen zusätzlichen Freitagszug um 13.33 Uhr ab Wien Franz Josefs Bahnhof geben.

Mostviertel

Auf der Traisentalbahn gibt es eine um zwei Stunden spätere Verbindung nach Hainfeld und um eine Stunde spätere Verbindung nach Lilienfeld/Schrambach. Die Erlauftalbahn wird um drei Stunden später von Pöchlarn nach Scheibbs fahren, nämlich um 23.35 Uhr statt um 20.37 Uhr. In der Früh können die Fahrgäste auf der Erlauftalbahn bereits um 3.43 Uhr von Scheibbs nach Pöchlarn fahren. Auf der Rudolfsbahn wurde der Knoten Amstetten wieder in beide Richtungen (Linz und St. Pölten) eingerichtet. Außerdem gibt es wieder einen Halt in Sonntagberg.

Zentralraum

Hier wird die Verbindung von Wien Westbahnhof über Tullnerfeld und St. Pölten nach Amstetten künftig auch am Nachmittag im Halbstundentakt geführt. Der letzte Zug mit eben Halt im Tullnerfeld wird auf dieser Strecke um 00.20 Uhr Wien Westbahnhof verlassen (statt bisher um 23.20 Uhr).

Industrieviertel

Hier wird es einen Halbstundentakt der schnellen Verbindungen auf der Südbahn ohne Zwischenhalte zwischen Wien und Wiener Neustadt geben. Die Pottendorfer Linie wird künftig bis Münchendorf zweigleisig in Betrieb sein. Bis Ebenfurth gibt es einen stündlichen REX mit Halt in Ebreichsdorf bis 22 Uhr sowie einen Stundentakt der S60 von Wien bis Wiener Neustadt. Auf der Triestingtalbahn, der Puchbergerbahn und der Guttensteiner Bahn gibt es um rund eine Stunde spätere Rückreisen von Wien, Wiener Neustadt und Leobersdorf.