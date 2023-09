NÖ Senioren sind gegen die geplante Führerscheinreform der EU

Schon im März präsentierte die EU-Kommission einen Vorschlag, das Führerscheingesetz adaptieren zu wollen. Die regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Personen, die älter als 70 Jahre sind, stand dabei ganz oben auf der Agenda. Niederösterreichs Seniorinnen und Senioren, allen voran Herbert Nowohradsky, der Landesobmann der NÖ Senioren, lehnte diesen Vorschlag bereits kurz nach Veröffentlichung ab.

Nun hat die Berichterstatterin im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments die Vorschläge konkretisiert und abermals verschärft. Die neue Empfehlung der Berichterstatterin lautet, den Führerschein nach einer ärztlichen Untersuchung bei Menschen über 60 nur um sieben Jahre zu verlängern, über 70 nur um fünf Jahre und für Menschen über 80 nur um zwei Jahre. Auch dieser Vorschlag stößt wenig überraschend auf Kritik der NÖ Senioren. Der Führerschein müsse nach Ablaufen der vorgegebenen Frist auf eigene Kosten jedes Mal erneuert werden, kritisiert Nowohradsky. „Ob man ihn wieder bekommt, will die EU von umfangreichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen abhängig machen“, fügt er hinzu.

Kritik kommt auch von ÖVP, SPÖ und Verkehrsministerin Gewessler

Ein Tempolimit auf Autobahnen für Seniorinnen und Senioren sowie Führerscheinneulinge von 90 km/h stehe gemeinsam mit neuen Regelungen für SUVs und Wohnmobilen ebenfalls im Raum. „Wer größere Autos fahren will, müsse dafür dann einen eigenen Führerschein (B+) machen“, erklärt Nowohradsky. „Somit müssen alle Seniorinnen und Senioren, die mit Wohnmobilen in den Urlaub fahren, entweder einen neuen Führerschein machen, oder zuhause bleiben“, betont der Landesobmann weiter. Die NÖ Seniorinnen und Senioren wollen sich gegen diese Art der Benachteiligung wehren. „Das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen“, heißt es in einer Aussendung.

Allerdings sind die Seniorinnen und Senioren mit ihrer Kritik gegen den Vorschlag der EU-Kommission nicht alleine. Auch Vertreterinnen und Vertreter von anderen Pensionistenverbänden sowie von ÖVP und SPÖ sprechen sich klar gegen diese Regelverschärfungen aus. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bezeichnete die geplanten Regelungen ebenfalls als „praxisfern und nicht vernünftig“. Auch der ÖAMTC stimmt in die Kritik mit ein und beruhigt: „Ein Ausschuss-Bericht macht noch kein Gesetz“. Der Vorschlag der Berichterstatterin müsse noch den entsprechenden Transportausschuss passieren, im Plenum des EU-Parlaments abgestimmt und dann mit den EU-Ländern verhandelt werden.