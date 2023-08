Tagespresse-Klage: Panierquoten-Streit liegt nun bei Oberlandesgericht

Von der „Panierquote“ über das „Andreas-Hofer-Schnitzel“ bis zum „Gabalier-Fleischlaberl“: Die Briefe im Namen der FPÖ beschäftigen seit Juni die Gerichte. Wie berichtet, hat das Satireportal „Die Tagespresse“ diese an rund 500 Wirtsleute in Niederösterreich geschickt und darin über angebliche anonyme Kontrollen der Panier-Quote und heimatverbundenen Namen auf der Speisekarte in ihren Betrieben informiert. Damit zog sie die von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich angekündigte Wirtshausprämie für traditionelle Gasthäuser durch den Kakao. Die Gerichte sollen nun die Frage klären, ob Satire es rechtfertigt, den Namen und das Logo der FPÖ dafür zu verwenden.

Wie die NÖN erfahren hat, liegt die Causa mittlerweile beim Oberlandesgericht in Wien. Das Handelsgericht Wien, bei dem die FPÖ Niederösterreich die Klage eingebracht hatte, hat den Antrag der FPÖ auf einstweilige Verfügung abgelehnt. Erklärt wurde das damit, dass keine Gefahrenbescheinigung erbracht worden ist. Die FPÖ hätte also beweisen müssen, dass die Gefahr droht, dass sich die Tagespresse neuerlich als FPÖ ausgibt und derartige Briefe verschickt. Außerdem hätte sie darlegen müssen, dass ihr Ruf durch diese Aktion derart beschädigt wurde, dass es mit Geld nicht wiedergutzumachen ist.

Die Tagespresse verschickte die Fake-Briefe im April. Als vermeintlicher Verfasser erklärte die FPÖ darin, dass die "traditionelle Speisekarte" in den letzten Jahren von zwei Seiten unter Druck geraten: "Einerseits von den ins Land strömenden fremden Kulturen, die etwa Kebab oder Gyros einschleppen und salonfähig machen." Mit angeblichen Kontrollen der "Panier-Quote" und der "rot-weiß-roten Kinderkarte" wolle die FPÖ nun gegensteuern. Foto: privat

Weil die FPÖ Rechtsmittel eingebracht hat, ist nun das Oberlandesgericht am Zug. Mit dessen Urteil rechnet die Präsidentin des Handelsgericht, Maria Wittman-Tiwald, bereits in den nächsten zwei Wochen. Wird die einstweilige Verfügung wieder abgelehnt, will die FPÖ den Weg bis zum Obersten Gerichtshof gehen. Landesparteiobmann Udo Landbauer sah das im NÖN-Gespräch als „selbstverständlich“ an. „Von der Tagespresse, oder auch anderen Satire-Magazinen, durch den Kakao gezogen zu werden ist etwas völlig Normales und ich lache auch selbst drüber. Was allerdings nicht geht, ist, dass man Briefpapier, Impressum und Logo einer Partei verwendet und das dann breit ausschickt. Das hat mit Satire nichts mehr zu tun“, begründet er.

Der Gabalier-Laberl-Streit könnte also beim Höchstgericht landen, bevor das eigentliche Verfahren überhaupt erst begonnen hat. Die Hauptverhandlung kann nämlich erst eröffnet werden, wenn das sogenannte Provisorialverfahren um die einstweilige Verfügung abgeschlossen ist. In der eigentlichen Verhandlung, bei der dann auch Zeugen einvernommen werden sollen, muss sich die Tagespresse wegen dreier Punkte verantworten: Kreditschädigung, unlauterer Wettbewerb und vor allem Eingriff ins Namensrecht. Während FPÖ-Anwalt Michael Schilchegger der Meinung ist, dass Satire diesen nicht rechtfertigt, will der Tagespresse-Anwalt Thomas Höhne argumentieren, dass der gesellschaftspolitische Diskurs in dem Fall wichtiger sei, als das Namensrecht der FPÖ. Außerdem müsse eine politische Partei „mehr aushalten“, als eine Privatperson, betont er. Dass das Schreiben Satire war, sei aus seiner Sicht offensichtlich gewesen.

Überhaupt nicht zum Lachen zumute war Udo Landbauer, als sich die Tagespresse als Autorin der Fakepresse outete. Foto: APA/Roland Schlager, ROLAND SCHLAGER

Die klagende Partei verlangt die Urteilsveröffentlichung in den Wochenendausgaben zweier niederösterreichischer Zeitungen. Außerden fordert die FPÖ, dass der Tagespresse gerichtlich verboten werde, „falsche Schriften im Namen der klagenden Partei zu verfassen oder zu verbreiten“. Höhne geht davon aus, dass die Hauptverhandlung noch heuer stattfinden wird. Voraussichtlich noch davor, wird die FPÖ gemeinsam mit ihrem Regierungspartner, der ÖVP, präsentieren, was sie sich tatsächlich unter der „Wirtshausprämie“ vorstellt. Die Richtlinien der Förderung werden im Herbst veröffentlicht, kündigte Landbauer an.