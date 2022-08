Fall Tina: Karner sieht keine Auswirkungen auf Abschiebe-Praxis

Werbung

NÖN: Die Abschiebung der damals 12-jährigen Tina war nicht legitim, weiß man jetzt nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Welche Auswirkungen hat das für unsere Abschiebe-Praxis?

Gerhard Karner: Das ist nicht die erste gerichtliche Entscheidung in diesem Fall, es hat bereits mehrere Entscheidungen gegeben. Es hat vor allem zwei negative Asylbescheide gegeben, sowohl vom BFA als auch vom Bundesverwaltungsgericht.

Daraufhin kam es eben zur Abschiebung, die mehrmals durch die Betroffenen verhindert wurde. Diese Abschiebevorgang wurde dann beeinsprucht - und jetzt ist das Ergebnis da. Das ist so zur Kenntnis zu nehmen. Hat aber nach rechtlicher Beurteilung keine Auswirkungen auf andere Verfahren. Entscheidungen des Asyls sind nach den Asylgründen zu fällen und zwar von den Behörden in erster Instanz durch das BFA und in zweiter Instanz durch das Bundesverwaltungsgericht. Klar und deutlich gesagt: Ich halte es für falsch, wenn ein Asylsystem unterlaufen wird, indem versucht wird, sich einen Aufenthaltstitel über lange Jahre durch rechtswidriges Handeln zu ersitzen.

Sehen Sie die Notwendigkeit, politisch nachzujustieren? Gesetze kann man ja verändern.

Karner: Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Da geht es rein um das Thema Abschiebung, wo der Verwaltungsgerichtshof gemeint hat, man hätte das Kindeswohl noch einmal prüfen müssen. Wobei hier auch Experten unterschiedliche Meinungen vertreten. Aber natürlich müssen wir in der Asyl- und Migrationsfrage auf europäischer Ebene nachschärfen.

Das wird notwendig sein, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen ansehen. Wir haben derzeit Asylantragszahlen, die das Grundversorgungsystem an die Grenzen bringen. Wir haben bis Ende Juli 42.000 Asylanträge. Daher ist es notwendig, darüber nicht nur nachzudenken, sondern auch konkrete Maßnahmen zu setzen, damit es nicht zu solchen Massenanträgen kommt. Man muss Massenanträge sagen, weil es viele Anträge sind, die aus Ländern kommen, die praktisch keine Chance auf Asyl haben. Indien, Marokko, Tunesien, das sind Länder, wo die Leute auf Urlaub hinfahren, und von dort kommt ein Gutteil der Anträge.

Foto: Erich Marschik

Was sind die Gründe dafür, dass jetzt so viele Menschen aus Ländern kommen, die bisher bei den Migrationsbewegungen kaum eine Rolle gespielt haben?

Karner: Zunächst reagieren die Schlepper sofort auf die Situation in der Ukraine. Die machen Werbung und sagen: Europa ist offen für neue Zuwanderer. Mit Ende Februar ist die „Richtlinie Temporärer Schutz für ukrainische Vertriebene“ in Kraft getreten. Die Grundlage für Arbeit, Schule und Kindergarten, sowie Sozialversicherung. Das ist ein vorübergehender Schutz für Vertriebene.

Mit dem machen die Schlepper bewusst und massiv Werbung. Ein weiterer Grund ist die Visa-Freiheit für viele Länder wie Indien, Tunesien, Marokko die visa-frei nach Istanbul oder Belgrad einreisen können und dann von dort sehr oft über die Schlepper nach Österreich kommen oder weiter in andere europäische Länder. Was können wir aus Österreich tun? Wir müssen entsprechend konsequent und scharf gegen die Schlepper vorgehen. Das tun wir, auch in enger Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden, durch entsprechende Grenzkontrollen. Wir haben alleine im ersten Halbjahr über 330 Schlepper festgenommen, das ist ein absoluter Rekordwert.

Antworten auf diese Migrationsbewegungen wird es also nur auf internationaler oder europäischer Eben geben können?

Karner: International und auf europäischer Ebene ist entscheidend, dass wir einfach neue Möglichkeiten prüfen und uns anschauen, was wir rechtlich tun können, damit sich diese Situation verbessert. Es kann nicht das Ziel sein, dass die Schlepper das Geschäft auf dem Rücken der Betroffenen machen, Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in einem Lkw ersticken. Daher auch mein Besuch in Dänemark und der Kontakt mit den dänischen Kollegen, die ja dieses sogenannte „Sichere Drittstaatverfahren“ durchführen. Ich halte viel davon, dass man mit den Herkunftsländern solche Überlegungen anstrebt wie es Dänemark tut.

Die Fluchtbewegungen aus der Ukraine sind aber fast zum Stillstand gekommen, oder?

Karner: Der Ukrainekrieg ist ein brutaler Angriffskrieg, den Putin führt - und in dessen Zuge sind sehr viele Menschen gekommen. Aktuell kommen nicht viele Vertriebene dazu, aber man weiß nie, was passiert und muss auf alle Eventualitäten entsprechend vorbereitet sein. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer hoffen aber, sehr bald wieder zurückkehren zu können.

Aktuell das größte Bedrohungsszenario ist die Cyberkriminalität. Wo sehen Sie hier die Hauptprobleme?

Karner: Die Kriminalstatistik sagt klar, dass dieser Deliktsbereich am stärksten im Steigen begriffen ist. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, aber nicht nur. Faktum ist, dass die Digitalisierung uns alle betrifft. Das hat viele Vorteile, aber eben auch Nachteile und Schattenseiten, mit denen unser Ressort zu kämpfen hat. Die klare Nummer eins im Bereich Cyberkriminalität ist der klassische Betrug. Man bestellt und zahlt etwas, kriegt es aber nicht, zum Beispiel.

Auch die Hacker-Angriffe häufen sich, selbst auf öffentliche Institutionen wie das Land Kärnten. Wir müssen also mehr tun, um öffentliche Institutionen, große Unternehmen, aber auch Klein- und Mittelbetriebe zu sensibilisieren und bestmöglich sicher zu machen. In Kärnten war es beispielsweise so, dass ein Mitarbeiter im Homeoffice ein falsches Mail aufgemacht hat- und damit alles lahmgelegt war. Wir müssen uns aber auch mehr mit Deep-Fakes - also mit künstlicher Intelligenz gemachten Bildern und Videos, die sehr echt scheinen - beschäftigen. Und natürlich mit Hass im Netz. Cyberkriminalität ist ein breiter Bereich, der in vielen Bereichen stärker polizeiliche Bereiche hat, in vielen Bereichen gesellschaftliche Aufgaben. Das muss auch ressortübergreifend gedacht werden.

Sie haben im April im NÖN-Interview angekündigt, dass es Cyber-Spezialisten in jedem Bezirk geben wird. Wie weit ist dieser Prozess?

Karner: Das ist Teil der Kriminaldienstreform, die jetzt im Herbst finalisiert wird. Wenn wir uns daran erinnern, so wurden Ende der 1970er-Jahre die WEGA und die COBRA gegründet. Damals als Reaktion auf die Terror-Anschläge in den 1970er-Jahren. Solche Spezialeinheiten bedarf es jetzt auch. Wir werden im Zuge der Kriminaldienstreform eine Art Cyber-Cobra brauchen. Wir haben bereits jetzt viele exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Bereich unterwegs und tätig sind.

Dieses Spezialistenwissen müssen wir nun flächendeckend gewährleisten. Da dürfen wir künftig nichts dem Zufall überlassen, da braucht es klare Strukturen dahinter. Das passiert mit der Kriminaldienstreform. Wir werden also eine Art Cyber-Cobra in den Zentralen haben und die Spezialisten in den Regionen. Ich komme gerade von der Polizeiinspektion Gmünd, dort haben wir einen großartigen IT-Ermittler. Wenn der etwas auslesen will, eine Festplatte zum Beispiel, muss der nach St. Pölten oder Mödling fahren. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da müssen wir in der Ausstattung einfach besser werden

Foto: Erich Marschik

Die Nachschärfungen im operativen Bereich sind das eine, der gesetzliche Rahmen das andere. Muss auch hier nachgeschärft werden, beispielsweise bei Hass im Netz?

Karner: Ja, wir müssen bei manchen Delikten über den Strafrahmen diskutieren, weil dann auch die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei weitergehend sind. Gerade beim Thema „Hass im Netz“ werden wir an dem einen oder anderen Rad drehen müssen, um die entsprechenden Möglichkeiten zu schaffen, damit die Justiz und die Polizei rascher reagieren können.

Aus manchen Polizeiinspektionen hört man, dass angesichts der hohen Inflation die Ladendiebstähle und Treibstoffdiebstähle mehr werden. Ist die Polizei dafür gerüstet?

Karner: Wir verfolgen die Diskussionen rund um das Thema Teuerung mit, weil das auch Auswirkungen auf die Arbeit von Polizei und Ermittlungsbehörden haben kann. So wie es im Vorjahr bei den Corona-Demos der Fall war. Und ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass es hier auch Demos geben kann. Punkto Laden- oder Treibstoffdiebstählen sehen wir noch keinen Ausschlag nach oben. Aber klar: Es kann sein, dass das Thema wieder stärker kommt. Dafür sind wir auch vorbereitet.