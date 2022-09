ÖVP Niederösterreich lässt Fake-Mails prüfen

Werbung

ÖVP-Politiker fordern den Rücktritt von Kollegen und schießen gegen die eigene Partei: Die Vorwürfe, die in Krems und Haag in den Postfächern von anderen ÖVPlern und Journalisten landeten, klangen brisant. Schon bald stellte sich aber heraus, dass es sich um Fake-Mails handeln muss. Die vermeintlichen Absender bestreiten, in Besitz der E-Mail-Adresse zu sein. Die Landespartei hat nun Anzeige erstattet und lässt die E-Mails von Profis überprüfen.

Bekannt geworden ist zuerst der Fall in Krems. Dort sah alles danach aus, als hätte der scheidende ÖVP-Mandatar Jürgen Kreibich nach der Gemeinderatswahl Wut-Mails an seine Parteikollegen verfasst. Darin war Kritik an Spitzen-Kandidat Florian Kamleitner, dem Wahlkampf und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu lesen. Kreibich stritt jedoch ab, ein derartiges Schreiben verfasst zu haben. Er kenne nicht einmal die E-Mail-Adresse.

E-Mail gefakt Unbekannter gab sich als Kremser ÖVP-Gemeinderat aus

Wenige Tage später ereignete sich etwas ganz Ähnliches in Haag. Im Namen von ehemaligen und aktiven ÖVP-Gemeinderäten wurden E-Mails an Parteikollegen und Journalisten verschickt. Darin hieß es, dass Bürgermeister Lukas Michlmayr, der vor Kurzem seinen Führerschein abgeben musste, als Ortschef nicht mehr tragbar sei. Der Bauernbund möchte, dass der Vizebürgermeister ihn beerbt. „Von mir stammt das nicht. Es ist ungeheuerlich, wie hier gearbeitet wird“, empörte sich der ehemalige ÖVP-Gemeinderat Franz Lehner. Ganz ähnlich klang das bei Gemeinderätin Silvia Schaumberger, von der Schreiben gekommen sein sollen.

Haag Fake-Mails: Falsche Forderung nach neuem Bürgermeister

„Die Fälle wurden angezeigt“, heißt es aus der Landespartei. Außerdem hat die ÖVP bereits eine Firma beauftragt, die Mails zu analysieren. Dabei soll untersucht werden, ob sie Gemeinsamkeiten zeigen und woher sie kommen könnten.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner ruft zudem zu fairer politischen Arbeit auf: „Kriminelle Handlungen dürfen niemals Werkzeug politischer Auseinandersetzung werden. Gerade jetzt sollte es um die Arbeit für das Land gehen. Das sind Methoden, die NÖ nicht guttun, die Landsleute nicht wollen und wir ablehnen.“