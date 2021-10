SPÖ fordert Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung

Die öffentlich gewordenen Chats, in denen Sebastian Kurz (ÖVP) Pläne zum Ausbau der Ganztagsbetreuung aus strategischen Gründen verhindert haben soll, nehmen die Sozialdemokraten zum Anlass, erneut den Ausbau der Kinderbetreuung zu fordern.

Wie in Deutschland oder Dänemark will die SPÖ einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Einsetzen wollen sich die Sozialdemokraten dafür im Bund, aber auch in den Ländern, kündigten SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl in einer gemeinsamen Pressekonferenz an.

In Niederösterreich werde die SPÖ in der heutigen Landtagssitzung eine Resolution einbringen, mit Ziel, dass sich die Landesregierung im Bund für den Ausbau der Kinderbetreuung stark macht, erklärte Schnabl.

Das Angebot sieht er in Niederösterreich als nicht ausreichend an: Es gebe zu kurze Öffnungszeiten, zu viele Schließtage und zu hohe Kosten. "Das Angebot ist hier nur bis 13 Uhr beitragsfrei, nach 13 Uhr werden die Familien zur Kasse gebeten", sagt Schnabl.

Rendi-Wagner meint, dass der Ausbau notwendig sei, um faire Chancen für alle Kinder zu ermöglichen, die Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf sicherzustellen und Familien zu entlasten. Sie kritisiert, dass in dem in der Vorwoche von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgestellten Budget nicht mehr Geld für Kinderbetreuung vorgesehen ist.