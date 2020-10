Auf den langjährigen Obmann Gerhard Hutter folgt ÖGB NÖ-Landessekretär Christian Farthofer. Ein neues Gesicht gibt es auch im Präsidium der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ). Peter Stattmann löst den in den Ruhestand tretenden Michael Fiala als Vizepräsident ab, berichtete die FSG Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung.